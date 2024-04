Kuhamo se još danas na 31°C, a onda stiže velika promjena vremena: Očekuju se snijeg, pad temperature...

Većinom sunčano, poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na istoku i do 31 °C, najava je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ovaj ponedjeljak.

Uz izrazito visoke temperature ovog će predizbornog ponedjeljka obilježiti i vjetar zbog kojeg će biti upaljen žuti Meteoalarm, ponegdje i na kopnu. Tako se u zagrebačkoj te karlovačkoj regiji, u gorju te na Kvarneru i u Istri, kao i na krajnjem jugu, očekuje vjetar brzine i do 75 km/h, zbog čega je upaljen žuti Meteoalarm. Visoke temperature zabilježene su i tijekom jutra, pa je u Splitu u 7 sati bilo gotovo 19°C, dok je u Zagrebu bilo 11°C.

Međutim, veliki šok uslijedit će ovog utorka tijekom kojeg se očekuje velika promjena vremena u cijeloj Hrvatskoj. Prema najavi DHMZ-a, bit će umjereno do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i prema večeri osjetno svježije. Povremeno će padati kiša, osobito od sredine dana kada su vrlo vjerojatni i mjestimično izraženiji i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Poslijepodne s dotokom hladnog zraka u gorju će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje snježnog pokrivača.

Umjeren i jak jugozapadnjak, ponegdje s olujnim udarima okretat će na sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu jugo navečer okreće na jaku i olujnu buru, najprije na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 25, na istoku i do 27 °C, ali kasno popodne i navečer temperatura u osjetnom padu, najavili su.

Foto: DHMZ

Dok će cijela Hrvatska biti uglavnom pod žutim Meteoalarmom, za područje Kvarnera bit će upaljeno upozorenje najvišeg stupnja zbog orkanskog vjetra snage i do 120 km/h. Promjenu vremena najavila je i meteorologinja Tomislava Hojsak za HRT.

- U utorak stiže kraj neuobičajeno toplog vremena s kišom i grmljavinom, koji će najprije zahvatiti sjeverozapad zemlje. S naglim okretanjem vjetra na sjeveroistočni prodrijet će osjetno hladniji zrak, pa će kiša potkraj dana u gorju prelaziti u snijeg. U srijedu i četvrtak još hladnije te promjenjivo s povremenom oborinom - kaže.

- I na Jadranu će se u utorak postupno naoblačiti. Glavnina kiše, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, stiže u drugom dijelu dana i u noći na srijedu. Umjereno i jako jugo već će u utorak navečer na sjeveru naglo okrenuti na olujnu buru. U srijedu i četvrtak promjenjivo. Kiša i pljuskovi većinom lokalni. Puhat će bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti primjerenija sredini travnja od ove prošlih dana - prognozirala je.

