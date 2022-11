Krunica ne ubija, pa treba obuzdati izljeve mržnje zbog molitelja na Trgu bana Jelačića

Čini se da je molitva krunice na središnjem zagrebačkom trgu izazvala još otrovnije reakcije nego prošloga mjeseca. Prije mjesec dana bila je to mješavina čuđenja i iznenađenja, začinjena svjetonazorskom nesnošljivošću i neukusnim komentarima, no ovoga puta čuđenje i iznenađenje izblijedjeli su, a mržnja i isključivost prema moliteljima kao da se povećala. Vidljivo je to, prije svega, na društvenim mrežama i objavama lijevo orijentiranih portala, koji najčešće ne razumiju ni smisao toga okupljanja, kao ni smisao same molitve. Iritira ih isključivo prisutnost molitelja na trgu, tj. njihov klečeći molitveni stav s krunicom u ruci, premda se očigledno radi o mirnom i pacifističkom druženju, na koje dolaze ozbiljni muškarci, koji se sastanu u tišini, izmole zajedno krunicu oko pola sata i u tišini se raziđu. Nikakva nereda, gužvanja ili sličnoga nema. Štoviše, upravo njihova poredanost u redove govori o urednosti i disciplini, a sa zadnje molitve u cijela se poruka sažela u jednoj fotografiji oca i sina, otprilike petogodišnjaka, koji je s očevom krunicom u ruci klečao ispred njega i također molio.