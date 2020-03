'Kršenje samoizolacije je kao da imate pištolj i hoćete nekoga ubiti jer ste neodgovorni'

U Hrvatskoj je koronavirusom zaraženo 56 osoba, a jednom je pacijentu stanje srednje teško.

– On već 8,9 dana ima jako visoku temperaturu, ali je stabilno. Za sada nema naznaka da će mu se stanje pogoršati pa se nadam da će se oporaviti – rekla je dr. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" koja je gostovala u HRT-ovoj Temi dana.

Na pitanje hoće li nam nedostajati liječnika, rekla je da se nada da ćemo se pokriti sa svim resursima.

– Ministar je proglasio i mobilizaciju, dakle ići će tamo gdje bude trebalo. Ja vjerujem da smo navikli na kojekakve situacije, u krajnjoj liniji nije tako davno bio ni Domovinski rat gdje se zdravstvena služba izvrsno organizirala i snašla. I naši ljudi su tu jako spretni. Dobri smo kad moramo – kaže dr. Markotić.

Rekla je kako je virus nepredvidiv te poslala posebno upozorenje onima koji krše samoizolaciju.

– Teško je predvidjeti. Ovaj virus je dosta nepredvidiv i teško mi je bilo što prognozirati. Nadam se da ćemo imati neki normalan uspon koji neće biti tako velik, ali vidjet ćemo. Oni koji se ne pridržavaju mjera samoizolacije, to je kao da imate pištolj. I hoćete nekoga ubiti jer ste neodgovorni. Imate potencijalnu zarazu kojom možete ubiti drugog čovjeka. To se ne smije raditi. Svi oni koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom se testiraju. Ako netko nije razvio simptome, nalaz će biti negativan, ali će oni i dalje morati biti u izolaciji jer se može dogoditi da razviju infekciju. I to ne pomaže njima, već onima koji su bili u kontaktu s kontaktom i onda ako je taj negativan, onda svi ostali mogu odahnuti jer se nisu mogli zaraziti – rekla je dr. Markotić.

