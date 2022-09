život KOD SLUNJA

'Kriza?! Ispred vas smo 20 godina. Mi već toliko živimo bez struje, vode...'

Priključak za struju, dakle da dovedu vodove do moje kuće po tom putu, uz ostale troškove, rečeno mi je u HEP-u, koštao bi me 1,25 milijuna kuna. Ne znam što bih na to rekao. Bilo bi smiješno, da nije za plakanje.