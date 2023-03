Krenite ranije, vozite sporije i bez mobitela, živite dulje

Nesreće se ne događaju, one su uzrokovane, naziv je konferencije koju je organizirao HGK na Rooseveltovu trgu. Krema policije, gradski oci, ministarstva, prometni stručnjaci, oni iz autobusnog i željezničkog prometa pa i motociklisti BMW kluba Dalmacija u raspravi su tražili odgovore na pitanje kako smanjiti broj poginulih i broj nesreća u Hrvatskoj. Trend je pozitivan, smrtno stradalih je sve manje, no daleko je to od idealnog, a to je brojka – nula.

Pretrčavanje ceste

– Cilj Europske unije je da se do 2050. broj poginulih u prometu smanji na nulu. Postoji puno pitanja na koje je potrebno ispravno odgovoriti, a cilje je na ovakvim konferencijama predstaviti aktivnosti koje će se ubuduće provoditi u Hrvatskoj. Nesreće se događaju zbog kombinacije komfora, neodgovornog ponašanja i nedostatka infrastrukture. Moderan stil života, u kojem želimo što prije doći na odredište i uživati u komforu vlastita vozila, pretrčavanje ceste gdje ne postoji horizontalna signalizacija, redom su razlozi prometnih nesreća – istaknula je Mirjana Čagalj, savjetnica predsjednika HGK za graditeljstvo i promet. Tomislav Mihotić, državni tajnik za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju i zračni promet jednostavno je objasnio što treba činiti: – Krenite ranije, vozite sporije, uživajte u vožnji bez mobitela i živite dulje! Od lipnja će u novom objektu u Karlovcu djelovati nacionalna prometna pristupna točka te će sve informacije o prometu biti dostupne građanima besplatno. Glavni ravnatelj policije Nikola Milin je dodao:

Lani 275 poginulih

– Policija ne može sve sama, pozivam sve građane da poštujemo prometna pravila. Imamo sve više prometa, ušli smo u schengenski prostor, što će pridonjeti još većoj fluktuaciji putnika i roba. Smrtno stradali su veliki gubitak za društvo. Poboljšavamo infrastrukturu, mijenjamo zakon, pratimo trendove i pojavnosti, no osnovno je ne kršiti prometna pravila – kazao je Milin.

O crnim brojkama govorio je Josip Mataija, voditelj Službe prometne policije. – Lani je došlo do određenih povećanja nesreća, ali je manje smrtno stradalih. Imali smo 32.566 nesreća, u njima je poginulo 275 osoba, 2913 je teško stradalo, a lakše 10.424 osobe. Broj smrtno stradalih godinu dana ranije bio je 292, a u međuvremenu je promet rastao. Na ravnom je poginulo najviše ljudi, u zavojima tek nešto manje, a na raskrižjima smo imali 38 poginulih. Na suhom kolniku gine se četiri puta češće nego na mokrom. Danju daleko više nego noću. Devet od deset nesreća sa smrtnom posljedicom izazvali su vozači muškarci... Vozačice su puno opreznije – kazao je Mataija. Jedan od rezultata konferencije, u suradnji s tvrtkom Pismorad, bit će i obnova horizontalne i vertikalne signalizacije i asfalta oko zagrebačkih osnovnih škola Tina Ujevića kraj Cibone te Dragutina Domjanića u Gajnicama.

