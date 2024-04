Kreću pregovori: Ključno je pitanje kome će se prikloniti zastupnici DP-a

Jedni će u pregovore, a drugi u šoping. Tako je Predrag Matić (SDP) sažeo ono što slijedi nakon jučerašnjih parlamentarnih izbora. Nakon objava rezultata izlaznih anketa, a potom i rezultata Državnog izbornog povjerenstva, potvrdilo se ono što se i najavljivalo – i HDZ-ova i SDP-ova koalicija morat će u pregovore. Pitanje svih pitanja jest kome će se prikloniti Domovinski pokret, lijevom ili desnom bloku, i je li doista, kako se počelo govoriti u kuloarima, došlo do raskola u toj stranci?

Povjerenje stare ljevice

– Od sutra ćemo sjesti i razgovarati. Sigurno je da s SDSS-om nećemo ni u jednoj varijanti i ni pod kojim uvjetima, a jednako je tako i Možemo nemoguća misija – rekao je jučer oko 23 sata predsjednik DP-a Ivan Penava i dodao da od dva brda, crvenog i plavog, DP ne pripada nijednom.

– Pripadamo samo hrvatskom narodu – poručio je Penava, istaknuvši da će biti vrlo važan faktor te da su "HDZ i SDP dva krila iste ptice". Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić, za kojeg se govori da je stvarni šef stranke, istaknuo je da su rezultati dokazali da je DP treća politička snaga. O koaliranju, prema Statutu stranke, odlučuje Predsjedništvo, a već danas će se, najavio je Radić, oformiti pregovarački tim ovlašten za možebitne pregovore.

– Bit ćemo jedinstveni u svemu – rekao je Radić. Igor Peternel opovrgnuo je glasine o rasipanju Domovinskog pokreta. Slaven Dobrović, na upit jesu li spremni na koaliciju s HDZ-om unatoč grubim riječima premijera Andreja Plenkovića, odgovorio je da izgledi za razgovor postoje.

– Kampanja je jedno, izreknu se i neke stvari koje se ne misle. Sada treba mirne glave i srca, kada sva statistika bude definirana, sjesti i razgovarati – kazao je, no SDSS ne dolazi u obzir i tog će se načela držati. Steven Bartulica izjavio je da će A. Plenković morati opravdavati neke stvari koje je govorio o DP-u.

– Možda se pokaje zbog toga, pa ćemo vidjeti u kojem će to smjeru ići – poručio je i dodao da će imati ozbiljne razgovore ovih dana. Most je uporan u tome da neće s HDZ-om.

– Jasno smo rekli što namjeravamo napraviti. Prioritet broj jedan je slanje HDZ-a u oporbu, ako to bude moguće u novom Saboru. Drugo, bit ćemo garancija da se u Hrvatskoj neće provoditi lijeve globalističke politike. Dobili smo povjerenje puno glasača one stare ljevice kojima je dosta sulude ideologije sa zapada i to će postati sve važnije teme u hrvatskoj politici. Most će biti snažna, suverenistička, antikorupcijska snaga, jedina prava od centra nadesno. Kako sad stvari stoje, izgleda da će se DP razjediniti. Već vidimo neke izjave iz tog tabora. Na to sam isto upozoravao građane, vidjet ćemo što će biti. Ostajemo jedina čvrsta opcija, pravi armirani beton i ljudi koje se ne da potkupiti na bilo koji način – rekao je Nikola Grmoja, kandidat Mosta za premijera. Zvonimir Troskot rekao je da sigurno neće ići s HDZ-om. Platforma Možemo također im je neprihvatljiva. Mostovac Sladoljev smatra da će se Domovinski pokret raspasti i da će s HDZ-om formirati Vladu.

– To će biti kraj Domovinskog pokreta kao političke stranke. Tvrdili su da nikako ne žele s Plenkovićem, a zapravo smo mi tvrdili da će njihovim ulaskom u Sabor biti puno žetončića, i to će se vjerojatno ostvariti – rekao je za Večernji TV. U Možemo ustraju u tome da će podržati manjinsku Vladu SDP-a samo ako u toj Vladi ne bude i desnica, točnije Domovinski pokret i Most.

– To je naš uvjet – rekao je Luka Korlaet, a njegovu stranačku kolegicu Uršu Raukar najviše zanima s kime će u pregovore Domovinski pokret. Matija Posavec, predsjednik Nezavisne platforme Sjever, za Večernji list rekao je da od prvog dana govori da će podržati vladu lijevog centra.

Konstruktivna oporba

– Smatram da postoji mogućnost da lijevi centar formira Vladu, i ako će se ići u tom smjeru, mi ćemo to podržati – istaknuo je Posavec. A što, upitali smo ga, ako se neće ići u tom smjeru?

– Tada ćemo biti konstruktivna oporba i u Hrvatskom saboru s dva mandata zastupati interese i vrijednosti sjevera Hrvatske – navodi. Znači, s HDZ-om nikako? – Ne. To govorim cijelo vrijeme – odgovorio je Posavec, zadovoljan što je NPS, kako je rekao, prepoznat kao stranka ozbiljne, iskrene, jasne i čiste politike iako je osnovana tek prije pola godine. Veseli ga što je u izlaznosti prednjačio sjever Hrvatske, s Varaždinom, Čakovcem, Krapinom i Koprivnicom na vrhu. Mislav Kolakušić iz stranke Pravo i Pravda zaziva nove izbore. Smatra da HDZ ne može sastaviti novu Vladu.

>> FOTO Pernarov stožer je u pečenjarnici: Ava Karabatić pozirala s cvijećem, jede se janjetina

– Potencijalna koalicija s HDZ-om apsolutno ne dolazi u obzir jer bi to bila prevara birača – rezolutan je Kolakušić. HDZ nije opcija ni za stranku Fokus.

– Ostajemo kod toga da s HDZ-om nećemo. Vidjet ćemo hoće li se napraviti većina bez HDZ-a, prema prvim rezultatima to će biti teško, no bit ćemo spremni za razgovor sa svim akterima koji nisu HDZ – rekao je Davor Nađi iz Fokusa. I u IDS-u vele da neće s HDZ-om.