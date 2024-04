Analiza izbornih jedinica: Saziv bez Vidović Krišto, župana Jelića, Dreleta, Sinčića...

Brojevi su Andreju Plenkoviću itekako išli u prilog u srijedu navečer, kako su, jedan po jedan, pristizali prebrojani glasovi u DIP-u. Prvi u prvoj izbornoj jedinici, prvi na listi, ujedno i prvi čovjek HDZ-a, ali i prvi čovjek dojučerašnje Vlade, odnio je u jedinici koja obuhvaća središnji dio metropole - natpolovičnu većinu na svojoj izbornoj listi. Koalicija kojoj je na čelu tu je dobila pet mandata, a saborske fotelje osigurali su Krešimir Ačkar, Željko Reiner, Nina Obuljen Koržinek i Darko Klasić. Glasači Rijeke pravde preferencijalno su u velikom broju birali Daliju Orešković, drugu na listi, a najuspješniji bio je - Arsen Bauk. Mandate su osigurali Branko Kolarić te Marijana Puljak. Karolina Vidović Krišto nije osvojila mandat, no oni idu Sandri Benčić, Ivani Kekin i Damiru Bakiću (Možemo) te Mislavu Kolakušiću (DP i PP) i Mariji Selak Raspudić (MOST).

Njezin suprug Nino Raspudić donio je u kuću mandat u drugoj izbornoj, u kojoj je HDZ dobio šest mandata. Iz te će jedinice na Trg sv. Marka 6 i Jandroković, Hrebak, Deur, Totgergeli, Grlić-Radman i Katičić. Rijeke Pravde osvojile su četiri mandata (Lalovac, Mrak-Taritaš, Sokolčić i Golubić). Saborska mjesta su osvojili i Tomislav Josić i Stephen Nikola Bartulica (DP) odnosno Danijela Dolenec (Možemo).

Treća izborna jedinica pripala je Rijekama pravde koje je predvodio Siniša Hajdaš Dončić, a priskrbili su šest mandata. Za vrat im puše HDZ-ova koalicija s pet mandata, slijedi Nezavisna platforma Sjever na čijem je čelu Matija Posavec s dva zastupnika te Možemo! s jednim saborskim mjestom. - Od prvoga sam dana govorio da ćemo biti iznenađenje izbora – zadovljan je bio Posavec.

Za saborskom govornicom, po svemu sudeći, nećemo više gledati estradnjaka i člana Domovinskog pokreta Davora Dretara Dreleta. Slavonija je ostala naklonjena HDZ-u. Iz četvrte izborne jedinice u Sabor stiže sedam imena s HDZ-ove koalicije liste koju je predvodio ministar obrane Ivan Anušić. Saborski veteran Josip Đakić izborio je novi mandat. Rijeke pravde predvođene Mišelom Jakšićem izborile su četiri mandata, Domovinski pokret dva, a Most jedan mandat.

- Neće biti problema oko nastavka politike koju smo dosad vodili. U slaganju koalicije ćemo razmišljati kad se budu prebrojali mandati. Tada će sjesti predsjednici stranaka i vidjeti što je moguće, što nije - kazao je sinoć Ivan Anušić, koji je u svojoj izbornoj jedinici prikupio i više od 44 posto preferencijalnih glasova.

U ovoj jedinici u Sabor ulazi i Mario Radić, zamjenik predsjednika DP-a. - Bio bih zadovoljniji da je izlaznost bila još i veća kako bi se pokazala puna volja hrvatskog naroda kojem mogu poručiti da ćemo biti dosljedni i činiti sve što smo govorili, vjerodostojni, ali i ponizni i nećemo likovati nad ničijim uspjehom ili neuspjehom - poručio je Radić.

Što se Mosta tiče, prvi je na listi bio Josip Skočibušić, no Vesna Vučemilović uvjerljivo vodi po preferencijalnim glasovima, s više od 21 posto. U izbornoj jedinici iz koje dolazi čelnik Domovinskog pokreta, dakle petoj, ta je stranka osvojila tri mandata, kako je i predviđano predizbornim anketama. U saborske će klupe, po tome, Ivan Penava, Josip Dabro i Dubravka Lipovac Pehar. Dominirala je HDZ-ova koalicija koju je predvodio ministar Damir Piletić, a izborili su sedam saborskih mjesta. U Sabor još ulaze tri kandidata koalicije Rijeke pravde, konkretno Predrag Fred Matić, Martina Vlašić Iljkić i Mario Milinković te jedan s liste Mosta i partnera, i to suverenist Marijan Pavliček, koji je i preferencijalno dominirao.

Izrazito raspoloženi bili su glasači u šestoj izbornoj jedinici, od Jastrebarskog i Žumberka sve do Zaprešića i zapadnog dijela metropole, koji su izašli gotovo dvije trećine koliko ih je na glasačko pravo. Rijeke pravde preferencijalno su davali glas posljednjoj na listi - Alki Vuici, no nedovoljno za fotelju, a zanimljivo je kako je preferencijalnih glasova više dobio Krešo Beljak nego - nositelj Mihael Zmajlović. Tu je za Fokus i Republiku mandat osvojio Dario Zurovec, a po jedan i Domovinski pokret i MOST-ova koalicija (ušli su Igor Peternel, odnosno Nikola Grmoja). Ivan Pernar nije uspio u toj namjeri, no fotelje su osigurali Tomislav Tomašević, Urša Raukar-Gamulin i Gordan Bosanac.

Sedma izborna jedinica je obuhvatila središnji i najveći prostor Hrvatske, a na tom velikom prostoru od Obrovca do Kutine, HDZ je s nositeljem liste Tomom Medvedom ostvario najveći rezultat i osvojio sedam mandata. Rijeke pravde izborile su četiri mandata, a po jedan Domovinski pokret, Most i Možemo. Osma izborna jedinica, s Rijekom, Istrom i Primorjem, ponovno se pokazala kao utvrda ljevice. Najveći postotak očekivano je ostvarila koalicija Rijeke Pravde, s Peđom Grbinom na čelu, a osvojili su šest mandata. HDZ, koji je ovdje predvodio Oleg Butković, ostvario je tri mandata, koliko je dobio i IDS s partnerima. Možemo je osigurao jedno mjesto, a za saborski mandat izborio se i MOST-ov Marin Miletić. Dodajmo još kako se Ivan Vilibor Sinčić pokušao ovdje izboriti za svoj drugi saborski mandat, predvodio je koalicijsku listu s DP-om, ali nije prošao.

Deveta izborna jedinica ostala je neosvojivi bastion HDZ-a na parlamentarnim izborima. HDZ je osvojio sedam mandata, SDP tri mandata, a Most i Domovinski pokret po dva mandata. Na izborima 2020.godine HDZ je osvojio osam mandata, SDP je osvojio 3 mandata, Domovinski pokret dva i Most jedan mandat. Zanimljivost izbora u devetoj izbornoj jedinici su neuspjesi lokalno uspješnih političara poput šibensko-kninskog župana Marka Jelića i Enia Mestrovića alias Ričarda koji je u gradskom vijeću Zadra srušio HDZ. U devetoj izbornoj jedinici prvi puta na listi za Sabor nije bio i prvi čovjek HDZ-a Božidar Kalmeta, ali upravo je on bio taj koji je održao pobjednički govor i rekao kako su svi koji su radili protiv HDZ-a i njegovog gradonačelnika doživjeli potop. HDZ je odnio pobjedu u Zadru, Šibeniku, Kninu…

Deseta izborna jedinica potvrdila je da lokalni izbori nisu indikator parlamentarnih. Naime, iako je u samom Splitu na vlasti Ivica Puljak i Centar koji se priklonio Rijekama pravde, u toj je jedinici na parlamentarnim izborima pobijedio opet HDZ. Osvojili su sedam mandata, Rijeke pravde četiri mandata, Most dva i DP jedan mandat. Na izborima 2020.godine HDZ je osvojio sedam mandata, SDP tri, Most dva, a DP i Pametno(centar) po jedan mandat. Rijeke pravde najbolje su jučer prošle u samome Splitu, tik ispred HDZ-a, ali HDZ-u je u desetoj izbornoj jedinici opet pobjedu donijela županija, kao i uvjerljiva pobjeda u Dubrovniku. Iz splitskog SDP-a Davor Matijević za poraz njihove koalicije na državnoj razini je tražio odgovornost vodstva svoje stranke i rekao kako bi bez Zorana Milanovića rezultat bio i gori.

