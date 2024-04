UŽIVO: Večernjakovi analitičari komentiraju rezultate izbora i prognoziraju tko će prvi do 76 mandata

Novi saziv Sabora dobiva sve jasnije konture. Do 23.15 sata obrađeno je 77.38 posto biračkih mjesta, a po trenutačnim rezultatima HDZ ima 64 mandata, Rijeke pravde 42, Domovinski pokret 11, Mostova koalicija 11, Možemo 9, IDS-ova koalicija 3, Fokus Republika 2 i NP Sjever 1 mandata.

Izlaznost do 16.30 sati bila je rekordna – 50,60 posto, a svoj glas dalo je čak 450.000 građana više nego 2020.

U studiju Večernjeg lista o izbornim rezultatima razgovaraju naši analitičari Ankica Mamić, Marijana Grbeša Zenzerović i Tonči Tadić, dok se Dragan Bagić javlja preko zooma.

Gospodine Bagić, počet čemo s vama, kako vi komentirate neslužbene rezultate?

Bagić: Mogli bi se našaliti i reći "tresla se brda rodio se miš". Bilo je puno neočekivanih poteza, očekujem da će biti još promjena. Rezultati su kakvi su i bili po rejtinzima stranaka nekoliko mjeseci prije izbora. Čak i velika izlaznost, bitno veća u odnosno na zadnja tri izbora niej donijela promjene u odnosima. Čak niti Milanovićevo uključivanje nije promijenilo odnos. Sve što se događalo, od skandala i političkih akcija nisu promijenile pozicije u 4 godine.

Tko su gubitnici i dobitnici?

Bagić: Najveći dobitnik su HDZ i Plenković, s više od 60 mandata u Hrvatskoj plus tri u dijaspori. Činjenica je da stranka nakon 8 godina vlasti, pa i svih afera, ali i povećanog broja birača uspjeli su zadržati potporu. Takvih stranaka baš i nemamo u Europi, a ovo kod nas nije pošlo nikom za rukom. Gubitnika baš i nema jer su svi zadržali pozicije. Na strani SDP-a ima razočarenja jer su otkrili sve karte od kojih su neke rubne i radikalne, no to nije donijelo rezultat. Ono što jest neuspjeh je nesupjeh lijevo-centrističke opcije koja nekoliko izbornih ciklusa ne uspijeva se oporaviti i vratiti na pozicije iz 2011. pa čak i 2015.

Gospođo Grbeša je li sve očekivano?

Grbeša: Apsolutno, pokazalo se da su izlazne ankete bile točne. Kao što smo već rekli, taj rulet koji je zaigrao SDP nije donio rezultate koje su očekivali, kao i da je HDZ pokazao da usprkos svemu ostaju jaka opcija i da su jedna od rijetkih stranaka koja u demokratskom okruženju vlada toliko dugo. To treba pripisati i oporbi jer imamo i veliki izlazak. Dosad smo to prispisivali činjenici da nitko ne ugrožava HDZ i sad vidimo da se taj izlazak raspodijelio na sve. Poruka je da liejvo-liberalni blok ima problem a to je problem liderstva.

Tadić: Cijelo vrijeme su se događali udari na Ustav predsjednika. Ono što je on nudio, a to su uhićenja, drame i socijalana revolucija, pokazalo se da to ljudima ne paše jer oni žele stabilnost. Na tu njegovu priču nisu nasjeli ostali u oporbi. Možemo je tu bio suzdržan i treba im odati priznanje. SDP osim Milanovićevih istupa nisu imali ništa drugo. Ne sjećam se njihovih inicijativa u Saboru, a u kampanju morate ući s programom. Veliki je problem njihovog liderstva i što nude biraćima

Gospođo Mamić mislite da je odluka Možemo da ne idu SDP-om bila dobra?

Mamić: Rekla bih da ako ostanu na brojci ispod 1o nemaju značajan rast,a to je stranka koja vlada Zagrebom. Oni su se pozivali na istraživanja svojih birača koji su govorili da ne bi željeli koalciju s SDP-om. U trenutku kad je predsjednik ušao u kamoanju bili su suzdržani i nisu rekli da ostaju lijeva oporba. Milanoviću se često prigovaralo da je populist koji je skrenu udesno. Teško je reći što bi se dogodilo da su ušli u predizbornu koalciju. Predsjednik je puno napravio za SDP jer su dosad bili autsajderi. Međutim, njihova kampanja bila je loša. Sve što smo od njih vidjeli bilo je neprimjetno. Naravno i HDZ-ova kampanja bila je loša, ali to je druga tema.

Gospodine Bagiću, koja vam se opcija čini najrealnija?

Bagić; Prvo, ne bih se složio s rezultatom Možemo. Mislim da je to uspjeh za njih jer su često izloženi medijskim pritiscima, a sad su napravili dobar rezultat i smjer njihove politike se potvrđuje, samo oni imaju granice i ne mogu preuzeti poziciju SDP-a na ljevici. Moj dojam je da stvari neće ići tako brzo. Postoji samo jedan scenarij, a to je da većinu sastave HDZ, dio DP-a bez Kolakušića i drugih i dijela manjina, koje bi se mogle rascijepiti na pola. Tako bi DP ispunio jedini uvjet za koaliciju s HDZ-om,a to je da s njima nije SDSS. Ako taj put ne uspije, onda će mnogi ovi manji akteri koji su rekli da neće ići s HDZ-om morati revidirati svoje pozicije.