Kreće mobilni tim: testiranja na koronu i u kombiju pred kućom

Četiri novozaražene osobe evidentirane su na području Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata pa danas ukupan broj osoba oboljelih od koronavirusa iznosi 41. Hospitalizirana su 22 bolesnika, od kojih je četvero na uređaju za potpomognuto disanje. Do sada je iz KBC-a Osijek otpušteno devet osoba kojima je i tijekom idućih 14 dana propisana mjera samoizolacije. Ostale oboljele osobe, koje nemaju simptome, a testiranjem im je utvrđeno prisustvo koronavirusa, nalaze se također u kućnoj samoizolaciji. Izvijestili su to iz osječko-baranjskog Stožera civilne zaštite.

Nadzor na 105 osoba

Epidemiolozi su od jučer izvršili nadzor nad 105 osoba te odredili nove mjere samoizolacije za njih 97. Sukladno tome, na području Osječko-baranjske županije trenutno se u samoizolaciji nalazi 1287 osoba.

- Od jutros je na terenu i mobilni tim za uzimanje uzoraka, što će uvelike olakšati svakodnevni rad Zavodu za hitnu medicinu koji je do sada, uz redoviti rad, za uzimanje uzoraka u KBC-u Osijek ili Domu zdravlja Osijek, vršio transport svih osoba pod sumnjom na koronavirus, a koje nisu imale uvjete da se samostalno odazovu testiranju – rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zlatko Pandžić. Mobilni će tim, dakle, građanima sa sumnjom na zarazu doći kombijem pred kuću.

Prema nalogu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva od ponedjeljka su organizirane ordinacije dentalne zdravstvene zaštite koje će raditi u dvije smjene, a zbrinjavat će samo hitna i neodgodiva stanja. Obustavljen je redovan rad stomatoloških ordinacija, no i dalje su svojim pacijentima telefonski dostupni prema dosadašnjem rasporedu radnog vremena. U Domu zdravlja Osijek organizirano je i dežurstvo i to subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati.

- Porast broja oboljelih bilježi linearan rast, što je očekivano. Mjere do sada poduzete daju rezultate, pa se u ovom trenutku ne razmišlja o strožim mjerama. Važno je napomenuti kako, iako je epidemija koronavirusa u Hrvatskoj, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji pod kontrolom, i dalje je na snazi Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka – istaknuo je Goran Ivanović, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

Policija se na području Osječko-baranjske županije nalazi na osam stalnih i 28 privremenih punktova te je kontrola učinjena nad 3040 osoba, od kojih svega 7 nije imalo propusnicu.

Četiri kršenja samoizolacije

- Tijekom posljednja 24 sata policija je zaprimila 12 dojava o kršenju samoizolacije pri čemu su utvrđena 4 kršenja mjere, dvije osobe u Osijeku i dvije u Belom Manastiru nisu se držale propisane mjere samoizolacije. Policija je i prema popisu osoba u samoizloaciji, metodom slučajnog odabira učinila kontrolu na 42 osobe i sve su osobe zatečene kod kuće te kod njih nije utvrđeno kršenje ove mjere – istaknuo je Ladislav Bece, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske.

U skladu s dojavama koje je Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije dobio s terena, upućen je Zaključak Stožera CZ OBŽ prema svim općinskim i gradskim stožerima kojim se nalaže uklanjanje vrtnog namještaja s terasa ugostiteljskih objekata kako bi se spriječilo okupljanje građana.