Nevrijeme se nastavlja: Vakula najavio nove nevolje

Nevrijeme je protekla dva dana uzrokvalo mnogo štete diljem Hrvatske, a prema prognozama već od petka prijete nove nevolje. No prije toga, u četvrtak, očekuje se kratkotrajno smirivanje.

Od petka će tako ponovno jačati jugo, a očekuje se i češća kiša koja će za vikend i početkom novog tjedna postati i obilnija. Stoga će se dodatno povećati ionako već u mnogim krajevima iznadprosječno velike količine, ne samo za dosadašnji dio studenoga, nego ponegdje i veće od prosječnih za cijeli mjesec pa je dobro biti na oprezu zbog vjerojatno daljnjeg povećanja vodostaja, javlja HRT.

VIDEO Na dubrovačkom području u srijedu uočena pijavica

Sutra će na cijelom Jadranu jugo početi jačati uglavnom u drugom dijelu dana, ali znatno slabije nego što je to bilo posljednja dva dana. More će biti malo do umjereno valovito. Posebno hladno biti će u središnjoj Hrvatskoj, osobito na sjeverozapadu. Najviša temperatura koja se očekuje u ovom području iznosit će od 8 do 10 °C.

- Od petka ponovno za većinu nepovoljno vrijeme. Povremeno kiša, pa i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice i izraženiji, najprije na sjevernom dijelu, a do kraja tjedna i početkom sljedećega i na južnom dijelu. Jugo jako i olujno. Stoga će, na žalost, i dalje biti svakodnevnih upozorenja, ali vjerojatno ipak ne toliko jaka kao ona koja su objavljena u utorak i srijedu - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.