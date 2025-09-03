Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRETHODNO NEGIRALA KRIVNJU

'Kraljica ketamina' priznala krivnju za smrt Matthewa Perryja

FILE PHOTO: "Friends" cast members Kudrow and Perry participate in a rally outside Universal Studios in Los Angeles
Foto: CHRIS PIZZELLO/REUTERS
1/5
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
03.09.2025.
u 21:08

Dvojica liječnika, Perryjev osobni asistent i još jedan čovjek koji je priznao da je bio posrednik u prodaji ketamina glumcu, također čekaju izricanje kazne

Dilerica droge u Los Angelesu poznata kao "Kraljica ketamina" priznala je u srijedu da je nabavila taj snažan anestetik za glumca Matthewa Perryja, zvijezdu iz "Prijatelja", od kojeg je umro. Jasveen Sangha (42), koja je priznala da je trgovala ilegalnim narkoticima u Sjevernom Hollywoodu, priznala je krivnju po pet točaka optužnice za Perryjevu smrt od predoziranja 2023. Sangha, koja ima američko i britansko državljanstvo, mogla bi dobiti do 65 godina zatvora. Izricanje kazne očekuje se 10. prosinca. Ona je posljednja od petero osumnjičenika u tom slučaju koja je priznala krivnju radije nego da ide na suđenje.

Dvojica liječnika, Perryjev osobni asistent i još jedan čovjek koji je priznao da je bio posrednik u prodaji ketamina glumcu, također čekaju izricanje kazne. Perry je, po liječnicima, umro od akutnih učinaka ketamina, što je u kombinaciji s drugim čimbenicima dovelo do toga da je izgubio svijest i utopio se u kadi 28. listopada 2023. Imao je 54 godine. Perry je bio teški ovisnik o alkoholu i opiodima dugo godina, pa i na vrhuncu slave kada je glumio šarmantnog Chandlera Binga u popularnoj NBC-jevoj televizijskoj komediji "Prijatelji".

Ključne riječi
Matthew Perry

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još