Kraj jednog od najintrigantnijih suđenja: Ubio kamatara i raskomadao ga, osuđen nakon 18 godina

Jedna od najintrigantnijih priča iz hrvatskih sudnica, a riječ je o suđenju Josipu Mađeru (72) zbog ubojstva iz koristoljublja Vlade Martinca okončana je odlukom Vrhovnog suda koji je Mađeru u trećem stupnju potvrdio presudu od 25 godina zatvora, na koliko ga je u lipnju 2020. osudio Županijski sud u Velikoj Gorici.



Bila je riječ o suđenju u obnovljenom postupku, a kako su mu sve žalbe odbijene te kako je riječ o žalbi u trećem stupnju, Mađer nema više prava žalbe. No tek će se vidjeti hoće li se ovaj put s tom odlukom pomiriti jer je do ponovljenog suđenja došlo jer je Europski sud za ljudska prava (ESLJP) ukinuo raniju presudu kojom je za teško ubojstvo Martinca, Mađer bio osuđen na 28 godina zatvora. On je od ESLJP-a tražio i dobio obnovu postupka, nakon čega mu se ponovo sudilo te je osuđen na 25 godina zatvora, što je sada postalo pravomoćno.