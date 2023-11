Kovačević o protjerivanju diplomata: Srbija je lošu situaciju odlučila učiniti još lošijom. Jedan je motiv za to

Bivši ministar u Vladi RH i bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević gostovao je u studiju Večernjeg lista. S njim je razgovarala naša novinarka Lana Kovačević. Prvo je upitan o odgovoru Hrvatske na protjerivanje hrvatskog diplomata iz Beograda. Naime, nakon što je Srbija protjerala prvog tajnika Hrvoja Šnajdera u Veleposlanstvu RH u Beogradu, Hrvatska je odgovorila protjerivanjem Petra Novakovića, savjetnika u srbijanskom veleposlanstvu u Hrvatskoj.

- Odgovor Hrvatske je očekivan. Ako neka država protjera vašeg diplomata vi imate pravo učiniti isto neovisno o tome što tog diplomata ni za što ne optužujete. Nije bilo iznenađenja ni za jednu ni za drugu stanu. Direktor naše Sigurnosno-obavještajne agencije najavio je da će Srbija namjerno pogoršati odnose sa Hrvatskom, prema tome, naša strana je mogla naslutiti o čemu se radi, a srpska strana je znala da će Hrvatska uzvratiti progonom jednog od srpskih diplomata. Takve situacije mogu se rješavati na više načina. Mogu se riješiti razmjenom nota i intenziviranim razgovorima radi normalizacije pogoršane situacije, a mogu se rješavati tako da se ionako loša situacija putem medija učini još lošijom. Čini se da se srpska strana odlučila za ovo drugo. Koji su motivi za to? Najvjerojatnije je da se time želi homogenizirati biračko tijelo srpske narodne stranke. Njihov donedavni lider predsjednik Vučić je ionako svaki put iz rukava izvlačio adut Hrvatske kad je htio postići homogenizaciju biračkog tijela stranke - rekao je Kovačević.

Slovenija je uskratila suglasnost kandidatu Srbije za veleposlanika zbog sigurnosnih razloga. Što nam to govori?

- Mogli su uskratiti suglasnost i bez ikakve argumentacije, a mogli bismo pretpostaviti da je riječ o sigurnosnim razlozima. Odnosi između Rusije i Zapada su pogoršani, Srbija je istovremeno saveznica Rusije i navodno zainteresirana za članstvo u Europskoj uniji. U Srbiji je pojačan rad diplomatskih i obavještajnih službi, ali vrlo vjerojatno je slovenska vlast dobila informaciju o tome da dotični diplomat može biti problematičan sa stajališta interesa Slovenije. Bilo koja država može uskratiti suglasnost za nekog ambasadora bez ikakvog obrazloženja. Ako se država suglasi da netko bude ambasador onda o tome obavještajna notom, ako se ne usuglasi nije potrebna nikakva posebna nota.

Treba li odgovor tražiti i u činjenici da je, recimo, ministar obrane Bosne i Hercegovine kazao da u Republici Srpskoj organizira obuka paravojnih postrojbi koju vode Rusi koje. Koliko je to zapravo ozbiljna optužba i treba li Hrvatska reagirati na bilo koji način?

- To je ozbiljna optužba, jer ako bi to doista bilo tako, radilo bi se o protuustavnom djelovanju jer jedine legalne snage u Bosni i Hercegovini su oružane snage Bosne i Hercegovine i međunarodne snage Europske unije koje su tamo na temelju rezolucije Vijeća sigurnosti. Prisutnost bilo kojih drugih oružanih snaga je nezakonita, a u kontekstu ovog općeg porasta napetosti u odnosima između Rusije i Zapada ako se ova informacija pokaže točnom, onda bi to bila potvrda spremnosti Rusije da eskalira situaciju na zapadnom Balkanu i da vrlo energično djeluje protiv daljnje euroatlantske integracije tih zemalja.

Što Hrvatska tu treba i može učiniti?

- Treba pažljivo pratiti situaciju. Treba intenzivirati kontakte sa zemljama članica Vijeća za provedbu mira koje daju direktive visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. I naravno, treba razmijeniti informacije i u sklopu NATO saveza. Dakle, treba biti budna. Ne mislim da treba još nešto povrh toga poduzimati.