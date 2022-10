Kotromanović ekskluzivno: 'Pouzdano znam da je VSOA otkrila ruski utjecaj u MORH-u, evo što su htjeli od naših časnika'

Bivši ministar obrane sa operativnim i zapovjednim iskustvom iz Domovinskog rata, Ante Kotromanović, za Večernji list komentirao je sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko održavanja vojnih vježbi ukrajinske vojske na teritoriju Hrvatske uz infrastrukturu MORH-a.

"Premijer i predsjednik dvije su najvažnije institucije u Hrvatskoj s najviše političke moći. Vjerujem da će uskoro sjesti za stol i dogovoriti što je najbolje za naše interese. Vidio sam da se proteklih dana u javnosti puno analizirala ta tema pa su analitičari davali pluseve i minuse oko vojnih vježbi i svrstavali se na stranku Plenkovića ili Milanovića. Međutim, ja to ne želim raditi javno iako svoje mišljenje imam", kazao je Kotromanović.

Vojna obuka ukrajinske vojske unijela je razdor između Pantovčaka i Banskih dvora. Milanović je više puta ponovio da takva vojna vježba, dok je on predsjednik, ne dolazi u obzir.

"Hrvatskoj kao maloj državi je mjesto sa strane, mi smo na strani Ukrajine i osudili smo rusku agresiju, ali ne trebamo biti u prvim redovima u kontekstu ovog sukoba. Ima većih i bogatijih zemalja od Hrvatske, neka oni obučavaju Ukrajince. Ukrajini pomažemo vojno, politički i humanitarno, ali ova vojna vježba bilo bi direktno uplitanje u rat i opasnost za našu sigurnost, a posljedično i za gospodarstvo. Nisam ja ruski igrač, samo štitim hrvatske interese", kazao je između ostalog Milanović dodavši da mu je ideju o vojnoj vježbi Vlada htjela progurati iza leđa.

S njegovom tezom složila se cjelokupna oporba od ljevice do desnice. Samo je vladajući HDZ s Plenkovićem na čelu eksplicite podržao obuku Ukrajinaca u Hrvatskoj optuživši pritom Milanovića da je rusofil i čovjek Kremlja.

Samo nekoliko dana ranije Plenković je oporbu teško optužio kazavši da je instrumentalizirana iz Moskve te radi za ruske interese i konačni im je cilj srušiti HDZ s vlasti.

Plenković je pozvao obavještajnu službu da istraži ruske utjecaje u zakonodavnoj vlasti, a oporba mu je odgovorila da je upravo njegov HDZ posljednjih nekoliko godina omogućio ekspanziju ruskog kapitala i društvenog utjecaja.

Govoreći o ruskom utjecaju na hrvatsku politiku, Kotromanović kaže da je on oduvijek bio prisutan.

"Rusi su oduvijek bili strahovito zainteresirani za prostor jugoistočne Europe. Još od Drugog svjetskog rata po Europi sustavno grade svoju obavještajnu mrežu, a kapital i oligarhe koriste kao investitore šireći svoju agendu u zapadnim državama. Nije rijetkost da u nekim državama obilato financiraju medije kroz svoje tvrtke ili da čak sponzoriraju političke stranke. Njima nije bitno je li ta stranka radikalno desna ili radikalno lijeva, bitno je samo da je radikalna i antieuropski i antizapadno raspoložena", kaže Kotromanović.

Zatim je otkrio vrlo delikatnu situaciju iz razdoblja kad je obnašao funkciju ministra obrane u Vladi Zorana Milanovića.

"Dok sam bio ministar Rusi su rovarili po MORH-u. To su radili preko vojnog atašea i diplomata. Uspostavljali su kontakte s dijelom naših časnika, vodili ih na ručkove i sklapali suradnje s materijalnim interesima. Međutim VSOA takvo je ponašanje odmah detektirala te smo sumnjive kadrove vrlo brzo neutralizirali. Primjerice, htjeli su od naših časnika dobiti dokument o tome kako izgleda vod u napad prema NATO sustavu. Znali su da taj dokument posjedujemo jer je Hrvatska članica NATO-a. Dakle, njihov cilj nije se puno ticao Hrvatske, već su Hrvatsku koristili kao poligon da dođu do nekih viših informacija. To iz današnje perspektive zvuči skandalozno, ali podsjećam da su tada na snazi bili mirnodopski uvjeti. No, očito je da su se Rusi godinama pripremali za globalni sukob prilikom čega su protekom godina, više ili manje uspješno nastojali doći do protuobavještajnih podataka", zaključio je Kotromanović.

"Uvijek treba biti oprezan, Rusi imaju sofisticiranu službu, u stanju su infiltrirati svog čovjeka u izvršnu vlast, u biznis, u strateške državne kompanije. Ruskog utjecaja i pokušaja špijunaže, pouzdano, znam ima i danas u MORH-u ali on je u svjetlu rata i otvorenog sukoba zasigurno manji", kazao je Kotromanović dodavši da ne može pričati više od toga.

Osvrnuo se i na još jedan primjer iz prošlosti kojeg je nazvao tipičnim pokušajem širenja ruske agende.

"Rusi su nam predložili financiranje i izgradnju centra za obuku pilota. To je bilo prije skoro deset godina. Nama u Vladi je to odmah bilo sumnjivo bez obzira što rata nije bilo na vidiku, kao ni ekonomskih sankcija Moskvi. Zašto bi se netko nudio ulaziti u takav projekt u Hrvatskoj? Da smo na to tada pristali danas bismo bili u velikom problemu jer bi to bila ruska tehnika i jedino bi oni bili kompetentni za servisiranje i održavanje, a istovremeno bismo imali problem sa Zapadom i uopće podrškom Ukrajini", kaže Kotromanović.

