Kosor o Plenkoviću: Mora se pomiriti s tim da ga ne vole svi

Koliko je u šest godina na poziciji premijera Andrej Plenković učinio za Hrvatsku, to je u RTL Direktu procijenila Jadranka Kosor jedina žena koja je dosad u Hrvatskoj bila predsjednica Vlade. Kosor je na početku komentirala 6 godina Andreja Plenkovića.

"Teško je iz ove pozicije bivšeg premijera nešto govoriti o sadašnjem premijeru, to je nezahvalna uloga. Kad me se pita nastojim uspoređivati moj premijerski mandat s ovim premijerskim mandatima, ali premijerske mandate prijašnjih premijera. Mislim da bi trebalo analizirati kako je gospodin Plenković uspio dohvatiti punih 6 godina na premijerskom mjestu. Govorimo o političkom kontekstu. Na koji način je uspijevao održati većinu koja mu je omogućila da bude i šestu godinu predsjednik Vlade. 2017. kad je istjerao Most iz koalicije učinio je nešto, po mom mišljenju, da je to zapravo nezabilježeno, da se rušenjem svoje vlastite većine kroz odricanje od partnera ide u zagrljaj drugom partneru koji je išao na SDP-ovim listama. HNS je u kampanji i povijesti Republike Hrvatske govorio, mislio i radio protiv HDZ-a. To je postao partner, Davor Stier je zbog toga izašao iz Vlade. To je neprincipijelno i nije osobito demokratski. U nastavku su tu Vladu držali i njega kao premijera USKOK-ovi optuženici i osuđenici. Na kraju je to erodiranje demokratskih principa se nastavilo kad su neki SDP-ovci poput gospođe Opačić pretrčali na tu stranu i održavali na tu većinu. Tada sam govorila da bi bilo demokratski ići na izbore. U međuvremenu je svoju Vladu pretvorio u one man band. Pojavljuje se kao onaj koji rješava probleme, a to za njega neće biti dobro jer sav teret preuzima na sebe", kazala je Kosor.

Kosor se osvrnula i na sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Plenkovića.

"Ne bih to nazvala podbadanjem, nego nekom raspravom koja se odvija na udaljenosti. Smatram da je krajnje vrijeme da pokušaju razgovarati jer ova situacija s veleposlanicima da se na veleposlanička mjesta šalju otpravnici poslova, da nemamo vanjsku politiku, to je nešto što je zastrašujuće. Da imate probleme u VSOA-i, a da i dalje nema odgovora na pitanje tko će tamo zasjesti", kazala je Kosor.

Kosorica je kazala i da ne bi uspoređivala Plenkovića i Sanadera.

"Moj premijerski mandat i politička karijera naučila da je zaista u tom poslu potrebno malo više poniznosti koja se očekuje od drugih ljudi, malo više samokritičnosti. Premijer se mora pomiriti da ga ne vole svi. Kod Plenkovića vidim da on to jako teško prima da netko nešto kaže što mu se neće svidjeti. Svi teško primamo kritike. Nije lako kad vas netko ismije, kad vam se netko ruga. Ali ako netko govori, analizira pa u tome vidite ipak trunku nečega što bi vas trebalo zabrinuti onda se treba zamisliti. Naučila sam to da se zamislim, da razmislim oko toga što činim za jačanje demokratskih procedura ili ako bih večeras rekla, to nije kritika, da je 2017. Ustavni sud naredio da se donese novi Zakon o pobačaju i ako do sada ne da nije donesen Zakon, nego nije napisana niti jedna riječ… Zašto? Da se Vlada ne bi nekome zamjerila. To smatram važnim kao žena. Ustavni sud je jasno rekao da bez obzira kakav će se Zakon donijeti, jedno je sigurno, pobačaj u Hrvatskoj se ne može zabraniti. Predsjednik države i Vlade su puno snage utrošili na Izborni zakon u BiH, rezultat je ništa. Približavaju se izbori, 2010. je i isti Ustavni sud naredio je da se promijeni Zakon o izbornim jedinicama. Što se radi? Ništa. Obiteljski zakon, Ustavni sud je tražio da se napravi novi, pušten je u raspravu i drugi dan povučen jer se određivalo da obitelj nije ako nema djece. O tome nema ni retka. To je nešto što se tiče svih nas", kazala je Kosor.

