Košnica iz 1880. i posuda za čuvanje meda iz Pečuha

Muzejima koji vjerno prikazuju kako se nekada živjelo i radilo od prosinca se pridružio i Muzej pčelarstva otvoren u Šiškovcima, naselju nedaleko od Županje.

Riječ je o prvom takvom muzeju ne samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji nego i u Hrvatskoj pa i šire. Simbolično je muzej svečano otvoren na blagdan svetoga Ambrozija koji je crkveni zaštitnik pčela, pčelara i proizvođača voska.

400 diploma i medalja

Muzej pčelarstva otvoren je u staroj kući na imanju obitelji Knežević koja se pčelarstvom bavi više od sto godina. Ivan Knežević, vlasnik OPG-a Knežević, ističe da su se tim zanimanjem bavili njegov djed i otac, a sada se pčelarstvom bave on i njegova obitelj.

- Generacijama smo u pčelarstvu i u tome poslu prošli smo zaista puno toga da bismo došli do rezultata kakve postižemo danas. Već godinama se pčelarstvom bavimo profesionalno, odnosno to nam je jedini izvor prihoda. Međutim, otvaranje muzeja je za mene već godinama bio san i uvijek sam maštao o tome da to nekako i napravim. Maštao sam 20 godina, skupljao predmete, čuvao ih, a sada smo napokon uspjeli to i realizirati i otvoriti muzej - kaže Ivan Knežević ne krijući koliko je sretan time što je konačno uspio ostvariti jedan od svojih snova.

Prisjeća se kako je prve predmete za muzej počeo skupljati prije 20 godina. Bili su to razni pripravci i oprema koja se koristila za proizvodnju meda. Prvi predmet koji su kupili za potrebe muzeja je drvena vrcaljka koju je platio 500 kuna, i to još prije 20 godina. Među izloženim predmetima je i glinena košnica iz 1880. godine kao i posuda za čuvanje meda iz 1890. izrađena u Pečuhu. Predmete su nabavljali od prijatelja i znanaca, ali i kupovali peko oglasnika.

- Neke sam predmete godinama čuvao na tavanu dok ih nismo postavili kao dio muzejskog postava. Za neke koje sam nabavio nisu znali ni žena ni mama, koje su se jedno vrijeme i protivile toj mojoj ideji. Muzej pčelarstva danas ima više od 450 predmeta vezanih za pčele, pčelarstvo i med. Sada je napokon i to došlo na red pa smo uredili muzej u staroj kući koja je bila prazna. Kada vidim sve to, mogu reći da sam iznimno zadovoljan i ponosan jer smo napravili nešto što nitko nije. U svemu je najvažnija ljubav, pa tako i u radu sa pčelama. Vjerojatno zato i uspijevamo i opstajemo te nismo odustali ni kada smo se suočavali s teškim trenucima u poslu - kaže Knežević.

Među izloženim predmetima niz je onih koje su koristili na svome OPG-u kao i neki na kojima se i sam Knežević učio poslu. Tako se mogu vidjeti stare košnice, dimilice, bačve, vrcaljke…

Tu je i literatura koja govori o pčelama i pčelarstvu kao i predmeti poput privjesaka, poštanskih maraka, razglednica i slično na kojima su pčele. Od prvoga dana muzej posjećuju prijatelji, slučajni prolaznici, ali i namjernici i pčelari koji dolaze vidjeti taj jedinstveni muzej.

Neki dolaze vidjeti i tehnologiju kojom se OPG Knežević koristi želeći se upoznati s načinom kojim na OPG-u rade. To i ne čudi jer je OPG Knežević najtrofejniji proizvođač meda u ovome dijelu Europe. Naime, dosad su dobili oko 400 diploma, pehara, medalja i ostalih priznanja osvojenih za kvalitetu pojedinih vrsta meda.

Svi mogući proizvodi

Inače, OPG Knežević trenutačno ima oko 750 košnica i, ovisno o tome kakva je godina, proizvede oko 20 tona različitih vrsta meda. Uz brojne košnice, OPG raspolaže i svom ostalom opremom i aparatima koji se koriste u proizvodnji meda i ostalih proizvoda. Tako imaju punionice, tehniku za proizvodnju pogača, topljenja voska…

Uz med proizvode i razne druge pčelarske proizvode poput propolisa, cvjetnog praha, raznih pripravaka za imunitet, matične mliječi, pčelinjeg voska, svijeća od pčelinjeg voska, meda u saću, gigameda, megameda… Njihov med prodaje se širom Vukovarsko-srijemske županije, a opskrbljuju i prodavaonice u Zagrebu i Splitu.

- Radimo sve proizvode koji se od meda mogu raditi - zaključio je Knežević.

