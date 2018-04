Koruški župan: Skup u Bleiburgu treba zabraniti

Obilježavanje stradanja na Križnom putu treba ostati

Ako je to obilježavanje, a jest, stradanja ljudi na Križnom putu i svega što se događalo nakon predaje vojske NDH na Bleiburgu, onda se to ne može nazivati fašističkim obilježavanjem propalog ustaškog režima, nego je to obilježavanje tragedije. Provokatore koji to nastoje iskoristiti za veličanje nacizma, fašizma i njihovih suradnika treba odstraniti s proslave, kaže mostovac Nikola Grmoja. (Tea Romić)