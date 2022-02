Konobarica u šoku gledala račun: Tresla sam se, to je nešto o čemu samo čitaš

Konobarica iz Massachusettsa ostala je u šoku kada je vidjela koliku joj je napojnicu ostavio bogataš Ernie Boch Jr.

Jennifer Navaria radila je u restoranu Seaglass u Salisburyju kada je ondje došao poznati milijarder. Dogodilo se to u veljači 2020. godine.

Napravio je račun od 157 dolara, a uz njega je ostavio napojnicu od čak 5000 dolara, piše Newsweek.

– To je jedna od onih stvari za koje misliš da se nikada neće dogoditi tebi iako o tome čitaš godinama – rekla je konobarica.

– Pogledala sam u račun i pomislila sam da je ostavio 50 dolara što je za račun od 157 dolara jako lijepo. No, onda sam ponovno pogledala i počela sam se tresti – dodala je.

S ostavljanjem velikih napojnica počeo je pjevač i glumac Donnie Wahlberg koji je u novogodišnjoj noći na račun od 78 dolara ostavio napojnicu od 2.020 dolara. Njegova supruga objavila je to na Twitteru i pokrenula izazov.

Izazov je prihvatio Ernie Boch Jr. i podigao ga na višu razinu.

– Konobarice i konobari su divni ljudi. Pogodilo me to. Ne znam štop je bilo, no osjećao sam da je to jedna predivna osoba. Zato sam to učinio – ispričao je milijarder, inače direktor tvrtke Boch Enterprises.