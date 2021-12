Hvalio se fotografijama novog doma pa ga majka upozorila na sramotni odraz u staklu

Kada se britanac Chris Key odselio na popularni španjolski otok u Atlantskom oceanu, Tenerife, novim se domom odmah pohvalio svojoj majci i prijateljima.

S terase je fotografirao pogled na kuću i te fotografije poslao majci i prijateljima, no što je učinio shvatio je tek kada mu je 62-godišnja majka Carol odgovorila na poruku.

– Zar se tako sada hoda po Tenerifima? Ako je tako, onda mislim da smo tvoj tata i ja spakirali previše stvari – napisala mu je ona, pisao je The Sun.

Sunbather sent family and friends a pic of his new pad - unaware it showed his naked reflection 😂 https://t.co/lBSNobgbul