Komisija Turcima: Vaše su žalbe zlonamjerne

Hrvatske autoceste su 13. srpnja otvorile ponude na nadmetanju vrijednom 300 milijuna kuna za gradnju dionice Lekenik – čvor Sisak na autocesti Zagreb – Sisak iako je na taj dan turska tvrtka Tenta Yapi uložila žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na izmjenu dokumentacije na tom natječaju. Prema Zakona o javnoj nabavi, natječajni postupak se zaustavlja dok se ne riješi žalba, no u HAC-u su, unatoč toj turskoj žalbi ipak odlučili otvoriti ponude taj dan. To je naime bila već treća žalba Tente Yapija na tom natječaju, i to s istim žalbenim navodima.

Uvijek ista žalba

Prethodna dva puta HAC je uredno zaustavljao natječaj dok DKOM ne riješi te žalbe. Iako je Komisija odbacila turske žalbe u oba navrata ekspresno kao nedopuštene, HAC je oba puta morao pomaknuti rok za dostavu ponuda za 10-ak dana. Turci su se uvijek žalili na isto – na rok za podnošenje ponuda. Takva je bila i treća žalba koju je HAC ignorirao i ocijenio kao zlonamjernu jer služi samo za kupovanje vremena Turcima. DKOM je i tu treću žalbu u vrlo kratkom roku odbacio kao nedopuštenu.

A onda su Turci nakon otvaranja ponuda uložili četvrtu žalbu prigovarajući HAC-u jer je unatoč njihovoj žalbi otvorio ponude. DKOM je nakon više od mjesec dana odbacio i tu žalbu Turaka i dao za pravo HAC-u. U DKOM-u su jasno naveli da su turske žalbe bile zlonamjerne. Stoga se ovaj slučaj može gledati kao presedanski i što se tiče postupka HAC-a kad je otvorio ponude unatoč pristigloj žalbi i što se tiče odluke DKOM-a. Naime, zlonamjerne žalbe poput ovih turskih dosad su u više navrata zaustavljale brojne natječaje u Hrvatskoj vrijedne i nekoliko milijardi kuna.

U Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave su tako utvrdili tako da su sve tri prethodne žalbe Turaka bile identične i da su u Tenta Yapiju znali da su one nedopuštene. Stoga su u Komisiji zaključili da Turci nisu imali namjeru ostvariti pravnu zaštitu zbog navodno nezakonite dokumentacije o nabavi, nego su zloupotrijebili svoje pravo na žalbu s ciljem odugovlačenja postupka.

Onemogućavali ponuditelje

U Komisiji smatraju i da je Tenta Yapi nesavjesnim korištenjem instituta žalbe svjesno i zlonamjerno utjecao na ukupno produljenje predmetnog postupak javne nabave, čime u konačnici izravno onemogućuje sve ponuditelje da uopće sklope ugovor s naručiteljem.

Inače, prema prijedlogu izmjena Zakona o javnoj nabavi koje su u proceduri donošenje, nedopuštene žalbe neće više moći zaustavljati natječaje.

