Kome treba izručiti Rusa: Rusiji ili Islandu?

Treba li Hrvatska, kao članica EU, o izručenju Rusiji, zemlji koja nije članica EU, obavijestiti Island, koji također nije u EU, ali je u Schengenu? Pitanje je to s kojim se Vrhovni sud nedavno obratio Sudu Europske unije, a vezano za slučaj Ivana Nesterova (40), koji je ljetos po ruskoj tjeralici uhićen na graničnom prijelazu Macelj i od tada je u ekstradicijskom pritvoru u Remetincu.

Najviši sud, koristeći prvi put zahtjev za tumačenje europskog prava, pokušao je razriješiti nedoumicu treba li čovjeka kojeg Rusija traži zbog gospodarskog kriminala, a koji uz rusko ima islandsko državljanstvo te već nekoliko godina živi na Islandu, izručiti Rusiji ili Islandu?

O odgovoru na to pitanje odlučivat će Veliko vijeće Suda Europske unije na ročištu 30. siječnja 2020. godine, a nakon što stav Suda Europske unije bude poznat, može se očekivati da će Hrvatska postupiti po tom stavu. Cijela ta pravna zavrzlama za Nesterova, ali i Hrvatsku, počela je 30. lipnja kada je uhićen na Maclju. S obitelji je krenuo na more, no pregledom njegovih dokumenata ustanovljeno je da je ured Interpola u Moskvi za njim raspisao tjeralicu jer ga Rusija tereti za zloporabu položaja. Nesterov je bivši djelatnik Ministarstva za izvanredne situacije u ruskoj Karelskoj Republici. U Rusiji je optužen da je primio 833.000 rubalja, odnosno 12.000 eura mita kako bi predstavnicima tvrtki koje su mu dale mito izdao licencije za montiranje, tehničku podršku i popravak opreme za prevenciju požara u zgradama i na gradilištima. Zbog tih optužbi bio je uhićen 2013. s još nekoliko osoba, a kada je pušten iz pritvora, 2014. je otišao na Island gdje je zatražio azil. Prvo je imao status izbjeglice, a u lipnju ove godine dobio je i državljanstvo.

Nakon što je uhićen na Maclju, Nesterov je kazao da ne želi biti izručen Rusiji. Islandsko veleposlanstvo nakon njegova uhićenja u Hrvatskoj obratilo se notom našem MVP-u te potvrdilo da Nesterov ima njihovo državljanstvo, dok je islandska vlada izrazila želju da se Nesterovu osigura siguran prolaz na Island što je prije moguće. S druge strane, Rusi su zatražili njegovo izručenje, pozivajući se na Europsku konvenciju o izručenju. Zajamčili su i da će imati pošteno suđenje u Rusiji, da neće biti proganjan zbog svojih političkih, vjerskih ili drugih stavova, da neće biti mučen te da će imati pravo na odvjetnika.

Zagrebački Županijski sud u rujnu odlučuje udovoljiti ruskom zahtjevu za izručenje Nesterova, a on se na tu odluku žali navodeći da postoji opasnost da će biti mučen. Istaknuo je i da su uvjeti u ruskim zatvorima nehumani te da on ima i islandsko državljanstvo. I tu se Vrhovni sud, koji je trebao odlučiti o njegovoj žalbi, našao u problemima. Jer, prema ustaljenoj praksi, zahtjev za izručenje treba odbiti ako postoji sumnja da će izručenik biti podvrgnut mučenju ili mu prijeti smrtna kazna.

Nadalje, s obzirom na to da Nesterov ima i islandsko državljanstvo, Vrhovnom sudu dvojbeno je treba li se o zahtjevu za izručenje obavijestiti i Island. Kako je on i njihov državljanin, Island može zatražiti njegovu predaju radi vođenja postupka protiv njega, a u tom slučaju propalo bi izručenje Rusiji. Kako sudske prakse za ovakve situacije očito nema te je nejasno kako primijeniti europsko pravo, Vrhovni je sud pravno tumačenje zatražio od Suda Europske unije.

Scene koje su vas najviše iznenadile: Najveći hit bila je djevojka na parkiralištu