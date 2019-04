Kolega poginulih radnika: Kad smo se vratili s pauze vidjeli smo kako ih odnose

U Tvornici vijaka u Kninu DIV dogodila se velika tragedija. Dvojica radnika preminula su, nakon što su teško ozlijeđena u tvornici.

Njihov kolega Vahid Derlić kaže da je obojicu poznavao, ali da ne zna uzroke nesreće.

- Poznavao sam te dečke. To su mi kolege. Radili smo jedan do drugog. Dogodilo se to. Sa strujom nešto nije bilo u redu očito. Dalje ne znamo. Uzroke ćemo vidjet - rekao je. Rekao je da nikada nije bilo problema.

- U starom pogionu nekad nestane struje, inače nije bilo problema - dodao je.

Kaže da je zadovoljan zaštitom na radu.

- U zadnjih dva, tri mjeseca na tom se radilo. Dok nismo položili zaštitu na radi nisu nam dali da išta radimo - rekao je Derlić novinarima.

Rekao je i kako nije vidio trenutak tragedije.

- Mi smo vidjeli kada su ih odnosili. Nakon marende smo saznali - kazao je. Rekao je da je stariji bio iskusan radnik. Tragedija se desila u pogonu galvanizacije, rekao je novinarima.

Podsjetimo, kako neslužbeno doznajemo, do nesreće je došlo tijekom čišćenja bazena u pogonu galvanizacije. Navodno se dogodio strujni udar kada je stariji radnik čistio bazen te mu je tada pokušao pomoći 20-godišnjak, koji je onda i sam doživio udar. Pokušaji reanimacije bili su neuspješni.

Iz DIV-a su se oglasili priopćenjem: "Duboko potreseni obavještavamo javnost da je danas 29.04.2019. oko 11 sati u našoj tvornici u Kninu došlo do tragične nesreće u kojoj su smrtno stradala dvojica naših zaposlenika, kolega i prijatelja. U ovom teškom trenutku izražavamo najdublju sućut obiteljima i rodbini preminulih radnika, a kao DIV GRUPA učinit ćemo sve što je u našoj moći da im pomognemo i makar malo ublažimo ovaj nenadoknadivi gubitak. Želimo istaknuti da se tragedija dogodila unatoč činjenici da provodimo i poštujemo sve mjere zaštite i sigurnosti na radu te da posjedujemo sve potrebne certifikate i uvjerenja. Bez obzira na to, o okolnostima tragičnog događaja ni sada pa sve do okončanja istrage nećemo davati nikakve komentare. Na kraju još jednom ističemo da su naše misli i molitve uz obitelji stradalih radnika, te da ćemo napraviti sve da im budemo istinska potpora i pomoć ne samo u ovim teškim trenucima nego i ubuduće".

