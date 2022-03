Koje su mogućnosti novih moćnih sjevernokorejskih projektila?

Projektil koji je prije nekoliko dana ispalila Sjeverna Koreja je golemi, novi interkontinentalni balistički projektil (ICBM). Mediji su opisali to testno lansiranje kao potez za koji vođa Kim Jong Un tvrdi da bi trebao pokazati nuklearnu moć i odvratiti SAD od bilo kakvih vojnih nakana.

Ovo je prvo sjevernokorejsko lansiranje ICBM-a od 2017., što predstavlja kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Podaci o letu navode na zaključak da je projektil letio više i dulje od bilo kojeg prethodnog testiranja, prije nego se srušio u more zapadno od Japana.

Kim Jong Un je naredio testiranje ICBM-a zbog "svakodnevne vojne eskalacije na i oko Korejskog poluotoka" te "neizbježnosti dugogodišnje konfrontacije s američkim imperijalistima praćene opasnošću od nuklearnog rata", prenijela je novinska agencija KCNA.

Foto: KCNA/REUTERS North Korean leader Kim Jong Un looks through a window during the test firing of what state media report is a "new type" of intercontinental ballistic missile (ICBM) in this undated photo released on March 24, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. Photo: KCNA/REUTERS

No, što uopće znamo o potencijalno vrlo opasnim novim sjevernokorejskim projektilima?

Golemi projektil

Nazvan Hwasong-17, taj ICBM je najveći tekućinom pogonjen projektil koji je neka zemlja ikada lansirala s pokretnog lansera, tvrde analitičari.

Za lansiranje tog projektila korišten je Transportni erektor-lanser (TEL), vrsta vojnog vozila koje služi za transport, podizanje i lansiranje raketa.

Najčešće se rabi za raketno-topničke sustave, strateške bojišne projektile, uključujući interkontinentalne, ali i za sustave zemlja-zrak (npr. S-300 i MIM-104 Patriot).

Raketa je prije 2 godine iznenadila svijet

Raketa Hwasong-17 je prvi put predstavljena 2020. godine na paradi na kojoj je njena veličina, koja se opisuje kao kolosalna, iznenadila i iskusne analitičare.

Lansiranje projektila 24. ožujka pratile su vojske u Japanu i Južnoj Koreji. Japanski dužnosnici su rekli da je letjela na visini od 6000 km i pala u japanske vode nakon što je letjela više od sat vremena. Projektil je pao oko 100 milja od japanske obale, u japanskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni pa su Japanci lansiranje proglasili neprihvatljivim.

Foto: KCNA/REUTERS North Korean leader Kim Jong Un walks away from a missile in this undated photo released on March 24, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. Photo: KCNA/REUTERS

Ima veliki domet

ICBM su rakete dugog dometa, sposobne da dosegnu Sjedinjene Države.

Zapovjednik vojnog stožera Južne Koreje otkrio je kako je projektil letio 71 minutu i da je ukupno prošao udaljenost nešto više od 1000 kilometara. Najveća dosegnuta visina projektila zabilježena je na oko 6.200 kilometara, javlja France 24. To je najveća visina i udaljenost koju je ostvari neki sjevernokorejski projektil.

Svi ti podaci potvrđuju da je tako Sjeverna Koreja uspjela nadmašiti svoj posljednji ICBM projekt iz 2017. godine - tadašnji Hwasong-15.

Može li nositi nuklearnu bojevu glavu?

Lansiranje je naišlo na osudu SAD-a, Japana i Južne Koreje. Zbog lansiranja novog ICBM-a od strane Pjongjanga sazvana je i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a.

Dodatni razlog za zabrinutost je što su ovakve rakete sposobne nositi više nuklearnih bojevih glava. Sjevernoj Koreji je zabranjeno da ih testira. Iz Sjedinjenih Američkih Država su već incident proglasili "ozbiljnom eskalacijom" i najavili kazni novim sankcijama. Amerikanci također upozoravaju da bi Sjeverna Koreja mogla ponovno ispaliti projektile maskirajući ih kao pokušaj svemirskog lansiranja.

Inače, Sjeverna Koreja 15. travnja slavi veliku obljetnice 110. godišnjicu rođenja osnivača Kim il Sunga. Mnogi analitičari procjenjuju da će tada Sjeverna Koreja opet lansirati ICBM projektil kako bi uveličala slavlje.