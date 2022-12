Kod nas u Koprivnici nema Orašara, samo orehi. I rigači vatre, rakijaši, dvorske lude...

Ako želite da vas miluju zvuci sladunjavog blagdanskog hita Deana Martina "Let it snow", ako vam dušu razgali i sam pogled na figuricu vojnika iz božićne bajke o Orašaru i kralju miševa, ako se, dakle, pritom još želite i "ubiti" germknedlama i sličnim blagdanskim slasticama – onda u prosincu nemojte dolaziti u Koprivnicu.

I srednjovjekovni "jacuzzi"

Jer Koprivnica je opet odlučila ispričati neku svoju adventsku priču. Jedinstvenu i potpuno drukčiju od svega što ste dosad vidjeli i osjetili. U podravskom središtu, naime, od proteklog vikenda traje Srednjovjekovni božićni sajam, originalni koprivnički advent nastao u "radionici" direktora gradske Turističke zajednice – meštra od povijesne imaginacije Renata Lazabana i njegove ekipe poduzetnog i dječje razigranoga duha. Na silnom uspjehu danas već europski poznatog i prepoznatog ljetnog Renesansnog festivala, Renatova ekipa uz potporu gradskih vlasti i stotina entuzijasta odlučila je krenuti u nadgradnju te uspješne turističke manifestacije. I opet, čini se, pogodila "u sridu", ako je suditi po reakcijama posjetitelja koji su za vikend iz drugih gradova odlučili potegnuti do Koprivnice.

– Ovo je predobro… Organizatori su uložili jako puno truda, to se baš vidi na svakom koraku ovdje. Totalno je drukčije od svega što smo vidjeli. Baš smo došli iz Zagreba, u Koprivnici je to potpuno drukčije i ima neku posebnu dušu. Jako dobra ideja i realizacija. Što mi se posebno sviđa? Ma sve. Super mi je što ljudi tu peku kiflice pred tobom, to su stvari koje inače ne vidimo u javnom prostoru, tu je i lončarenje, krznar koji hoda okolo i nudi proizvode, atraktivni žongleri vatrom, stvarno sve – oduševljena je Katarina Pašalić iz Zagreba. Njezin ushit dijeli i prijateljica Valentina Kovačević, koja također ističe originalnost manifestacije: "Ma, jako mi se sviđa, baš imam osjećam da smo u srednjem vijeku". Koprivnica danas fura svoj, posve drukčiji advent. Onaj drevni i zaboravljeni, s orasima, lješnjacima, jabukama, svijećama, fenjerima, pećima na drva, starinskim obrtnicima i putujućim trgovcima, srednjovjekovnim "jacuzzijem", drvenim tavernama okićenim bakljama s originalnim jelima i pićima. Tu je više od četrdeset objekata starih zanata, izlagača i obrtnika te ugostitelja. Putujući trgovci nudit će vam živog šarana u bačvi s vodom, krzna kuna i lasica, drvene i glinene posude, mušketiri i haramije oko vas će žonglirati vatrom, a kovači, pekari, alkemičari i rakijaši pred vašim će očima izrađivati svoje jedinstvene proizvode, u vatrenom odsjaju iz zemljanih peći i s rojem iskri iz mjehovima probuđenog žara. I sve to na trgu s nijemim pilovima svetaca ispred Muzeja grada Koprivnice opasanom drvenim palisadama. Prava mala srednjovjekovna Koprivnica i Božić kakav je tu bio prije 500 godina.

Renato Labazan, tvorac još jednog turističkog čuda iz Koprivnice, kaže da su ljudi naučeni na advente s tisućama žarulja, plastikom, svim pomodnim blagdanskim novotarijama na koje smo se danas navikli i držimo ih zdravo za gotovo.

– Na našem božićnom sajmu nema Orašara, ovdje su samo orehi. Ovdje imamo paletu domaćih proizvoda koji su izrađeni na starinski način, kak se to delalo prije 500 godina. Imamo prirodnu rasvjetu, prirodne materijale i atraktivne izvođače koji će posjetitelje zabavljati četiri vikenda. U davna vremena pred 500 i više godina Božić na ovim prostorima bio je sasvim drukčiji, običaji također. Zašto smo to napravili baš ovdje, na trgu pokraj muzeja? Pa upravo je ovdje nastala Koprivnica, i to negdje u 11. stoljeću, kad su baš na ovo mjesto dolazili putujući trgovci iz raznih dijelova Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, pa i mnogo šire, čak s Alpa i iz njemačkih zemalja. Oni su udarili temelje Koprivnice, pa je i ovaj Srednjovjekovni božićni sajam spomen na to razdoblje – govori direktor TZ-a Renato Lazaban te dodaje kako je tada božićni običaj bio da "obični" ljudi donose darove bogatima.

– Plemenitaši, knezovi i kraljevi dosjetili su se kako ubrati još više daća i poreza u božićno vrijeme pa su im sirotinja, kmetovi, čak i pučani morali donositi darove u to blagdansko doba. No češki vladar Vjenceslav odlučio je to promijeniti pa je za Božić počeo darivati siromašne. Mi ćemo, evo, tu njegovu tradiciju nastaviti zahvaljujući vrijednim Podravkinim kuharima koji će na sajmu pripremati jela za posjetitelje – kaže Lazaban. Srednjovjekovni sajam održava se vikendima sve do 23. prosinca. Za tu prigodu podrum muzeja grada pretvoren je u vinski, a mogu se kušati vina podravskih vinara. Sajam će imati originalno Koprivničko božićno pivo s koprivom, za čije su "kuhanje" zaduženi majstori iz poznate craft pivovare Nova runda iz Zaboka. Tu je i bogata gastroponuda kojom će dominirati domaća jela primjerena srednjovjekovlju: kobase sa zeljem, buncek, svinjetina, perad, domaći kruh, kuhana domaća rakija, takozvana krampampula koja "vrage z čoveka tera". No pazite da vas ne razočara prilična dosljednost organizatora: u taverni možete dobiti ukusne fritule, ali samo s voćnim preljevima, jer čokolade i vanilije prije 500 godina nije bilo u Koprivnici.

Foto: Robert Mihaljević

Ako baš želite, možete isprobati i srednjovjekovnu kupelj, drevni "jacuzzi" u velikoj drvenoj bačvi s vodom zagrijanom na 40-ak stupnjeva. Oni koji su isprobali kažu da je lijepo dok si unutra, ali malo je teško napustiti tu kupelj i izaći na svjež koprivnički zrak. Srednjovjekovnog božićnog sajma, dakako, ne bi bilo bez snažne logističke potpore gradskih vlasti, koje su prepoznale potencijal te jedinstvene turističke atrakcije.

"Svjetsko, a naše", opisuje gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić ovu manifestaciju i podsjeća kako je i Renesansni festival u vrlo kratko vrijeme prerastao u svjetsku manifestaciju.

Nastavak već u petak

– Ova jedinstvena adventska, božićna priča već je prve godine, lani, unatoč epidemijskim ograničenjima, pokazala da ima golem potencijal. Uvjeren sam da će se sve ono lijepo što se o Koprivnici priča zahvaljujući Renesansnom festivalu godinama pričati i u kontekstu Srednjovjekovnog božićnog sajma. On nas vraća u vrijeme kad se živjelo malo mirnije i drukčije, kad nije bilo jurnjave i užurbanog životnog tempa na koji smo se, na žalost, do danas morali naviknuti – smatra koprivnički gradonačelnik.

Ako, dakle, želite doživjeti adventsko vrijeme otprije 500 godina, ovaj vikend, već u petak od 16 sati, svakako dođite u Koprivnicu. Jer srednjovjekovna božićna avantura i čarolija u parkiću ispred muzeja grada se nastavlja pa su tu i stari zanati i putujući trgovci, srednjovjekovno slikarstvo, streličarstvo za djecu, izložba srednjovjekovnih glazbala, radionice tiskarstva, prešanja, kaligrafije i košaraštva...