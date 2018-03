Rekordna razina Save kod Jasenovca, pukla cesta: 'Stanje je pod kontrolom'

Rijeka Sava u Jasenovcu dosegnula je povijesne rekorde. Jutros je vodostaj bio 920 centimetara, što je za 13 više od dosadašnjeg maksimuma zabilježenog 1970. godine.

U Uštici kraj Jasenovca pukla je cesta i stvorila problem za nasip. Na područje Jasenovca stigao je i premijer Andrej Plenković.

U nastavku pratite tijek događaja:

14.20 - Sava je kod Jasenovca u 14 sati bila na 920 cm.

13.38 – Nakon sastanka stožera za obranu od poplava, razgovarali smo sa svim službama koje su nadležne. Vodostaj Save je najveći u zadnjih 48 godina.

Stanje je pod kontrolom, Lonjsko polje služi kao svojevrsni rezervoar kako bi se smanjio pritisak na rijeku Savu. Ovo pokazuje da je sustav obrane od elementarnih nepogoda podignut na visoku razinu. Pokazuje se da jedan zajednički angažman lokalne razine, svih službi i Vlade nastoji pomoći. Zahvaljujem svima koji su do sada poduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti – rekao je premijer.

Na pitanje hoće li Vlada ulagati i na koji način, Plenković je rekao: – To je proces koji se radi generacijama, nasipi se rade godinama. Pazi se i gleda gdje treba dodatno ojačati nasipe. Taj proces radi se sustavno.

13.35 – MORH je objavio snimku pripadnika Hrvatske vojske koji pomažu u obrani od poplava:

13.30 – U 13 sati Sava je kod Jasenovca bila na 919 cm.

13.05 – Izvanredno stanje, osim u Jasenovcu, na snazi je i u Farkašiću, gdje je Kupa u 12 sati bila na 960 cm, te u Selištu, gdje je Lika u 12.50 bila na 49512 cm.

12.35 – Premijer Andrej Plenković stigao je na područje Jasenovca.

12.28 – U obrani od poplava na području Letovanića, šume Brezovica i Jasenovca, pomaže 191 pripadnik Hrvatske vojske s pet teretnih vozila i dva motorna čamca, priopćeno je u ponedjeljak iz Ministarstva obrane RH (MORH),

Na području Letovanića na izgradnji zečjih nasipa angažirano je 108 pripadnika Hrvatske vojske s tri teretno-terenska motorna vozila i dva motorna čamca, a na području šume Brezovica na cesti Sisak – Popovača 20 pripadnika s jednim teretnim motornim vozilom, gdje se očekuje dolazak još 53 pripadnika Hrvatske vojske.

Također, na području Letovanića angažirano je 10 pripadnika HV-a s jednim teretnim motornim vozilom.

Pripadnici Hrvatske vojske angažirani su u pomoći u obrani od poplava sukladno odluci potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića i temeljem zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje, navode iz MORH-a.

12.00 – Vodostaj Save porastao je na 918 cm.

11.25 – U Kosinjskoj dolini poplavljeno je pedesetak kuća, ljudima pomažu pripadnici Civilne zaštite, a općinski Stožer civilne zaštite temeljem jučer proglašenog izvanrednog stanja za šest naselja uputio u ponedjeljak dopis Županijskom stožeru da izda nalog za angažiranje Hrvatske vojske na čišćenju šumskih cesta.

Načelnik Stožera Mihael Kurteš, rekao je Hini da je riječ o šumskim cestama Vaganac-Podjelar i Pazariški Bakovac-Kosinjski Bakovac, koje su važne zbog hitnih potreba te dopreme goriva i druge robe u poplavljeno naselje Kosinjski Bakovac.

"Jučer je cesta bila prohodna, jer smo je očistili prošlih dana, a sada je opet zatrpana s 30 do 40 centimetara novog snijega. Prohodnost te ceste važna nam je prije svega zbog hitnoće, ali i zato što je čamcima teško prevoziti i dostavljati veću količinu robe", rekao je Kurteš.

Kako je dodao, agregate za struju koji se prevoze do korisnika HEP-a, koji se i danas isključuju s poplavljene niskonaponske mreže Elektrolike, puno je lakše transportirati cestom nego čamcem.

"Noćas je vodostaj narastao za 40 centimetara, voda se dizala sedam do osam centimetara na sat, ali je srećom rast usporen pa sada raste centimetar ili dva. Koliko će još rasti tek ćemo vidjeti s obzirom na to da je pao snijeg, a ne kiša", rekao je Kurteš i pojasnio da je sada rijeka Lika u naseljima dva metra viša nego što je to uobičajeno.

I u tim okolnostima svakodnevno imamo hitnih slučajeva za prijevoz do bolnice u Gospiću. Jedan se muškarac porezao sjekirom, bio je čamcem žurno prevezen do ceste kod Kosinjskog mosta gdje ga je čekala Hitna medicinska pomoć, u bolnici je operiran i sada se dobro oporavlja, rekao je Kurteš.

11.15 – U Uštici kraj Jasenovca pukla je cesta i dolaze ronioci da stave membranu kako zbog ceste ne bi puknuo nasip, javlja N1.

11.10 – Premijer Andrej Plenković posjetit će danas područje Jasenovca. Uz predsjednika Vlade, bit će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. U 12 sati predsjednik Vlade sudjelovat će na sastanku Kriznog stožera.

10.55 – Porast vodostaja Save prouzročen je i prihvaćanjem velikih količina vode nabujale Une. Na jasenovačkom području zbog rekordnog vodostaja od jučer su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.

U 12 sati održat će se izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje, koju je u općinskom poglavarstvu u Jasenovcu sazvao načelnik Stožera, zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec. Sastanku će nazočiti potpredsjednik Vlade, ministar obrane Damir Krstičević i predstavnici Oružanih snaga RH.

Stanje je posebno kritično u Trebežu, mjestu gdje je desetak obiteljskih kuća okruženo vodom, a hrana i druge namirnice mještanima se dostavljaju čamcima. Stanovnici tih kuća ne žele biti evakuirani, što braniteljima otežava posao.

Mještanima, djelatnicima vodoprivrednih tvrtki, pripadnicima HGSS-a iz Novske, vatrogascima i drugima, i nadalje pomaže oko 150 pripadnika Hrvatske vojske koji su angažirali i nužnu mehanizaciju, čamce i amfibiju.

Iz MORH-a navode da je trenutno na području Jasenovca, u mjestu Uštica, angažirano 111 pripadnika Hrvatske vojske kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.

Na sisačkom području Sava stagnira. Međutim, vodostaj Kupe na sisačkom području još je u laganom porastu, pa su u ugroženim pokupskim mjestima, Letovaniću, Starom Brodu i Žažini i nadalje na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.

10.20 – Situacija je alarmantna, no još uvijek nije došlo do prodora vode u kuće gdje vojska, u pojedinim naseljima, već tjedan dana gradi zečje nasipe. Time je za sada spriječen scenarij iz 2014. kada su bile poplavljene kuće u Trebežu i još nekim selima. No, Sava će i dalje rasti, a vrhunac vodnog vala koji se prema Savi u Jasenovcu spušta Unom i Kupom bit će tek u utorak. Na tom području je i dalje stotinjak vojnika, a u obližnju Novsku stiglo je iz raznih dijelova Hrvatske u nedjelju i šest ekipa HGSS-a s čamcima. I Hrvatske vode su s karlovačkog područja prebacile dio ljudstva na područje Jasenovca.

No, oborine i pritisak vode doveo je do odrona nasipa na državnoj cesti DC 47 koja je zbog toga zatvorena za sav promet od mosta u Jasenovcu do Graničnog prijelaza Hrvatska Dubica. Oko 11 sati očekuju se ronioci koji bi trebali pregledati nasip i započeti sanaciju.

Una u Hrvatskoj Kostajnici i dalje sporo raste, no neće doseći razine od prošlog tjedna. Nastava u školi u Hrvatskoj Kostajnici, gdje su u četvrtak uočene nove pukotine, počela je jer su statičari ocijenili da nema opasnosti.

I dalje raste Kupa uzvodno od Siska, gdje je na nekim dijelovima proglašeno i izvanredno stanje. Dijelovi pojedinih naselja na području Lekenika i dalje su odsječeni te je jedina veza s njima čamac. Crveni križ dostavlja hranu, vodu i lijekove. Na području Petrinje, uz aktivirano klizište u Prnjavoru Čuntićkom koje ugrožava desetak kuća i na kojem je već počela sanacija, pojavilo se veće klizište i na području Donje Mlinoge koje je i oštetilo telefonske i strujne vodove te vodovodnu mrežu. I tu će sanacija početi brzo.