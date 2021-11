Kobešćak: Žužića sam prijavio zbog davanja lažnog iskaza

Meni se stavlja na teret da samo pomogao u zloporabi položaja bivšoj županici. To nije točno. Odbacujem sve te optužbe koje mi se stavljaju na teret, a ovdje bi želio objasniti kakav je bio moj odnos sa Željkom Žužićem, jer tome nije posvećeno niti malo pažnje. Upoznali smo se 2002. a 2009. smo osnovali tajno društvo na njegov prijedlog. Bio sam zainteresiran za jednu šljunčaru, no trebao mi je investitor jer nisam imao dovoljno novca. Kako su se u to vrijeme nudili udjeli za Auto ceste Sisak, s tvrtkom u kojoj sam bio direktor, odlučili smo se javiti na javni natječaj - kazao je Silvio Kobešćak.

On je suoptuženik Marine Lovrić Merzel, bivše SDP-ove sisačko - moslavačke županice, a na zagrebačkom Županijskom sudu iznio obranu. Pojašnjavao je kako se u ime svoje i Žužićeve tvrtke javio na oba javna natječaja, te kako su problem bile financijske garancije. Naveo je da je Žužić bio taj koji je trebao osigurati depozite jer je pregovarao s bankom, te kako im je na prvom natječaju propalo jamstvo jer se Žužić napio i zaboravio to napraviti. Kada su konačno dobili posao na natječaju, Kobeščak je morao povrat kredita banci jamčiti i sa svojom osobnom imovinom, zbog čega je, tvrdi, u blokadi od 2014. a dug je devet milijuna kuna. Naveo je i da je Žužić nije govorio istinu u iskazima, jer je tvrdi Kobeščak znao kako su se odvijali natječaji, a bio je zadužen i za pregovore s bankama.

- Ja sam u ožujku 2013. odlazio u Afriku jer sam dobio posao za Geofiziku. Htio sam izaći iz priče sa Žužićem, a on je onda trebao naći novog direktora na kojeg sam ja trebao prenijeti posao i dokumentaciju. To je trajalo, no primopredaja je na koncu ipak napravljena. Predao sam svu financijsku dokumentaciju. No kada sam se vratio iz Afrike, dočekala me istraga jer me se sumnjičilo da sam navodno izvlačio novac iz tvrtke. Tako je bar tvrdio Žužić. Žao mi je što svu financijsku dokumentaciju koju sam predao novom direktoru, nisam i fotokopirao. Žužić je tvrdio da o ničemu ništa nije znao, što nije točno. Prijavio sam ga za davanje lažnog iskaza, a kada je prijava odbačena, nastavio sam privatni kazneni progon. Na osnovu toga je podignuta optužnica 2017. a od tada ročište praktički nije održano. I ja još čekam da se to riješi - kazao je Kobešćak.

