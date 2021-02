Koalicija ZA predstavila kandidate: Ante Pranić u utrku za župana

Koalicija šireg centra ZA Splitsko-dalmatinsku županiju predstavila je u subotu u Splitu kandidata za župana Antu Pranića, te njegove zamjenike Antu Renića i Dašu Dragnić.

Tu koaliciju sačinjava Nezavisna lista mladih, Pametno za Split i Dalmaciju, te HSLS. Upravo predsjednik Nezavisne liste mladih Ante Pranić objavio je danas svoju kandidaturu za župana. Poručio je da jedini zajedno mogu pokrenuti nužne promjene, te zajedničkim radom omogućiti razvoj svih potencijala županije.

Podsjetivši da se radi o prostorno najvećoj županiji koju krase brojne prirodne ljepote, istaknuo je da postoji velik potencijal koji nije u pravoj mjeri razvojno ostvaren.

"Želimo biti prepoznati kao snaga promjena koja nudi rješenja i pri tome uspostavlja dijalog i osigurava uključivost šire zajednice. Mi smo opcija ZA, a ne protiv. Želimo raditi, zalagat ćemo se za održiv i ravnomjeran razvoj poštujući našu kulturu, prirodu i ljude. Želimo osigurati stručno, učinkovito i transparentno poslovanje s jasnim mjerilima rezultata", kazao je Pranić.

Da žele od županije napraviti pokretača gospodarskog i društvenog razvoja, otkrio je dopredsjednik stranke Pametno za Split i Dalmaciju i kandidat za Pranićevog zamjenika Ante Renić koji je rekao da će im fokus biti na održivom gospodarstvu, posebno poljoprivredi, turizmu, ribarstvu, novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije.

Izjavio je da namjeravaju uvesti red u "urbanistički kaos", te da će pokazati kako se odgovornim upravljanjem mogu napraviti puno veći pomaci ZA opću korist svih stanovnika te županije.

Nezavisna kandidatkinja i kandidatkinja za zamjenicu župana Daša Dragnić rekla je da je ta suradnja protkana vrijednostima koje ona zastupa i uživa, da ZA predstavlja usmjerenost na izgradnju boljega, da ZAjedno znači poticanje dijaloga i suradnje, te uključivost.

"ZA danas i sutra podrazumijeva odgovorno ponašanje i djelovanje, a ZAvičaj obuhvaća više i šire od rodnog kraja. To je kraj koji volimo, osjećamo svojim i kojem pripadamo. To je okruženje u kojemu se odvija naš život. To su ljudi s kojima dijelimo sudbinu i s kojima nas vezuje zajednica, način život i vizija budućnosti", zaključila je na kraju Dragnić.

