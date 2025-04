Kina zadala fatalan udarac američkoj industriji: Kontroliraju minerale koji su ključni za borbene avione, čipove, aute...

Dok svijet usmjerava pažnju na trgovinske napetosti i carinske sukobe, Kina je neprimjetno izbacila iz opskrbnog lanca nekoliko minerala s imenima koja teško izgovorimo, a bez kojih SAD ne mogu proizvesti niti jedan avion – bio on vojni ili civilni – niti projektil, niti električno vozilo. Jeste li čuli za disprozij? Ako niste stručnjak za kemiju, vjerojatno niste stigli do broja 66 u periodnom sustavu gdje se ovaj element nalazi. Ime mu potječe od grčkog "dysprositos", što znači "teško dostupan", a to savršeno opisuje situaciju s mineralima o koje ćemo 'proći' u nastavku.

Započnimo s disprozijem. Ako električni motor mora podnijeti visoke temperature – a većina mora – potrebni su vam neodimijski magneti obogaćeni disprozijem. Bez njega nema stabilnosti na toplini, a bez te stabilnosti ne rade motori u borbenim avionima poput F-35 niti u električnim vozilima poput Ford Mustanga. Kina drži ključ za sav disprozij na svijetu, a SAD nema čarobni rudnik u Wyomingu ili Quebecu koji bi to nadomjestio, piše portal Cleantechnica. Ovo je samo jedan od ključnih minerala, kako navodi Cleantechnica.

Dalje, tu je volfram – metal koji daje metcima snagu da probiju nešto tvrđe od mekanog slatkiša. SAD ga ne proizvode još od vremena Baracka Obame, dok Kina kontrolira 80% svjetske proizvodnje. Možete pokušati naručiti iz Vijetnama ili Portugala, ali čekat ćete godinama i platiti mnogo više. Volfram nije samo u streljivu – nalazi se u čipovima, CNC strojevima i slitinama za mlazne motore i opremu za bušenje.

Kina nije izravno zabranila izvoz ovih rijetkih materijala – to bi zvučalo pregrubo – nego je uvela izvozne licence. Time Peking odlučuje kamo idu minerali, koliko brzo, u kojim količinama i kojim politički podobnim kupcima. Ne kažu "ne", nego "možda kasnije". Ova strategija s disprozijem i volframom nije slučajna – Kina cilja cijelu industrijsku osnovu zemlje koja želi vratiti proizvodnju na svoje tlo.

A ima još minerala. Terbij, na broju 65 u periodnom sustavu, ključan je za snažne motore u električnim vozilima i vjetroturbinama, ali i za naočale za noćno gledanje, sonare i magnetostriktivne aktuatore. Kao i disprozij, gotovo sav terbij dolazi iz Kine, gdje se vadi, prerađuje i distribuira pod budnim okom tamošnjih vlasti koje dobro razumiju geopolitičku igru.

Indij je manje poznat, ali jednako važan. Bez njega nema svijetlećih zaslona, optičkih vlakana ni laserskih dioda. Bez indija, zasloni osjetljivi na dodir postaju beskorisni, a 5G mreže gube smisao. SAD nema vlastitu proizvodnju, a iako Kanada, Južna Koreja i Japan nešto proizvode, Kina i dalje dominira tržištem. Bez indija, planovi za tvornice čipova ili solarne elektrane padaju u vodu.

A onda itrij – element koji zvuči kao greška u tipkanju, ali bez kojeg nema visokotemperaturnih premaza za mlazne motore, radarskih sustava ni preciznih lasera. Itrij omogućuje YAG lasere za medicinu, vojsku i graviranje, te štiti turbine od topljenja. Kina ima gotovo potpunu kontrolu nad njegovom preradom. Bez ovih minerala, američki projektili gube preciznost, zakon o čipovima postaje prazna priča, a 5G i 6G infrastruktura stagniraju. Zelena budućnost – vjetroturbine, solarni paneli, električna vozila – ne može se ostvariti bez materijala koje Kina drži u rukama.

Još nije sve izgubljeno za SAD. Donald Trump mora odustati od štetnih carina i vratiti se trgovinskim pregovorima kojima je Amerika nekad bila poznata. Osim toga, demokrati i republikanci trebaju zajedno osmisliti 20-godišnji plan ulaganja u rudarenje i preradu ovih minerala u SAD-u i savezničkim zemljama kako bi se smanjila ovisnost o Kini. To će koštati, a za uspjeh treba uvjeriti i investitore s Wall Streeta, koji gledaju samo kratkoročne dobitke.

>> FOTOGALERIJA 'Jadni' milijarderi: Trumpove carine osakatile im carstva, evo koliko su svjetski bogataši izgubili u samo jednom danu