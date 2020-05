Kerum ponovno u pohodu na Sabor: 'Poremetit ću planove HDZ-u'

Željko Kerum također će se kandidirati za nadolazeće parlamentarne izbore, a kako je sam najavio, sa sloganom "ja mogu sve" lovit će glasače treće opcije koji su razočarani Mostom i Živim zidom.

- Nemaju oni više neke mogućnosti, tržište koje su oni zauzeli je prazno. Smatram da imamo mogućnost postići dobre rezultate, a s druge strane kandidati dviju najjačih stranaka – HDZ-a i SDP-a – nisu neki kandidati u 9. i 10. izbornoj jedinici da bi mogli postići bolje rezultate od mene i moje Hrvatske građanske stranke. Mislim da imam velike šanse ući u Sabor - kazao je Kerum za Dnevnik.hr

Škoru ne vidi kao prijetnju. Štoviše, smatra da u Dalmaciji neće uopće prijeći izborni prag.

- On ide na soluciju kao da je on desno orijentiran, ali ja se s tim ne bi složio. On nema s tim veze. Tako da mislim da on u 9. i 10. jedinici neće uopće prijeći prag i tu ćemo moja stranka i ja poremetiti planove HDZ-u jer je slično biračko tijelo - dodaje Kerum.

Kaže i da će surađivati sa bilo kim tko od predsjednika dobije mandat za slaganje vlade, bez obzira bio to SDP ili HDZ.

- Ja 12 godina postojim, ja sam s ljudima s narodom i narod mene bira. Narod mene zove i kaže: 'Kerume, Žele, idemo!' Idemo, mi ćemo dobit, mi smo Dalmatinci, sad zastupamo Dalmaciju, ovo je interes Dalmacije. Znači Kerum je u Saboru, Dalmatinac u saboru, Dalmatinac nosi lančić oko vrata. Mi smo Dalmacija i mi moramo zastupati naše interese' - ističe bivši splitski gradonačelnik.