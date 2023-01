Kćer (12) ostavio samu u mraku u Maksimiru: Osuđen je i kažnjen novčanom kaznom

Muškarac (40) osuđen je jer je u veljači prošle godine svoju 12-godišnju kćer ostavio samu oko 19.30 sati usred zagrebačkog parka Maksimira. Otac je kazao kako se ne osjeća krivim te opisao kako je djevojčica, dok su bili u parku, rekla da ide mami i da joj je on rekao: “Pa, dobro, odi“. Kod djeteta je to izazvalo strah i uznemirenost. Onu je je, kako je naveo, jedno vrijeme pratio pogledom pa otišao do automobila. Na sudu je svjedočila i majka koja je 12-godišnjakinju dočekala na Kvatriću, piše Danica.

“Bila je prestrašena i uznemirena, bila je bijela kao zid, rekla je da ju je tata ostavio u Maksimiru kod Vidikovca, da je pitala prolaznike za izlaz, a kada smo došle kući primijetila sam da je sva oznojena od uzbuđenja i stresa”, svjedočila je.

U to je doba, ustvrdila je sutkinja, u Maksimiru bio mrak te vrlo malo posjetitelja zbog čega je boravak tamo neugodan i za odraslu osobu.

“Otac je pokazao izrazitu nebrigu prema svom djetetu i po mišljenju suda je nerazumno i neprihvatljivo takvo ponašanje jer je postojala potencijalna opasnost da se dijete izgubi na povratku kući, odnosno da joj se pri povratku kući nešto loše i dogodi. Taj je događaj kod djevojčice prouzročio strah i uznemirenost, što proizlazi iz iskaza njezine majke, ali i iz nalaza Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb. Takav postupak oca upravo predstavlja psihičko nasilje u obitelji počinjeno na štetu djeteta”, stoji u presudi.

Otac je kažnjen novčanom kaznom u iznosu 15.000 kuna te mora platiti 1000 kuna troškova prekršajnog postupka.