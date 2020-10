Karlovčani mogu besplatno odložiti azbestni otpad

Dva kamiona natovarena salonitnim pločama koje sadrže azbest dovezena su pod okriljem noći prije desetak dana i istovarena uz put u šumi u jednom selu na području općine Krnjak. Mještane koji žive svega 200-tinjak metara od sporne lokacije taj je slučaj s pravom uznemirio. Bilo bi loše da je im je netko i “običan” otpad istovario pokraj kuća, a kamoli azbestni.

No ovakvih divljih odlagališta otpada u Hrvatskoj je u ovom trenutku, uvjereni su i u nadležnom ministarstvu, na stotine. U većini su to ipak lokacije s neopasnim otpadom.

Pokušava se otkriti krivac

– Njihova je sanacija posao lokalne samouprave, dakle nas općina ili gradova gdje su nastale, a što je općina manja, to je teret za proračun veći, ponekad do te mjere da ga je nemoguće podnijeti. Pokušavamo otkriti tko je azbestni otpad dovezao u šumu, to mora biti netko s našeg područja, jer teško da netko iz udaljenijeg mjesta zna za taj šumski put. Ako utvrdimo “vlasnika”; platit će sanaciju, no u suprotnom, što je vjerojatnije, sanaciju će morati platiti Općina. Nažalost, imamo još dosta divljih deponija otpada, a nemamo dovoljno sredstava da to sve sami uklonimo. Nekad je Fond za zaštitu okoliša to sufinancirao pa je mnogo takvih odlagališta u Hrvatskoj sanirano – kaže nam Dejan Mihajlović, načelnik Krnjaka.

Po zakonu, vlasnik kuće koji odluči mijenjati pokrov i salonitne ploče zamijeniti drugim materijalom mora izvođaču platiti da propisno zbrine takav otpad. U Hrvatskoj je 17 kazeta po županijama kamo se opasan otpad koji sadrži azbest mora dovesti. U Karlovačkoj je županiji to na odlagalištu Ilovac, o kojem vodi brigu karlovačka tvrtka Čistoća. Kazeta je otvorena 2009. i napola je popunjena azbestnim otpadom.

U Puli postavljaju kamere

Čistoća je ovih dana objavila i akciju kojom svim stanovnicima Karlovca omogućava da do kraja godine građevinski otpad koji sadrži azbest, propisno pripremljen i umotan u folije, besplatno dovezu na odlagalište Ilovac. Za to je Karlovac u proračunu osigurao 130.000 kuna. Inače, kao i svi u Hrvatskoj, građani mogu na reciklažna dvorišta dovesti do 200 kilograma otpada koji sadrži azbest tijekom šest mjeseci.

– Veće količine (više od 200 kg) mogu zbrinuti angažiranjem ovlaštenih skupljača/prijevoznika po cijeni od 1,10 kn/kg – navode iz karlovačke Čistoće.

No dio građana i tvrtki te troškove očito želi izbjeći pa stvaraju divlja odlagališta, čija sanacija pada na teret općina i gradova, a kako su nam rekli u Ministarstvu zaštite okoliša, ako općina ili grad ne izvrše sanaciju, mora je provesti nadležna županija. Grad Pula najavio je sanaciju svih lokacija divljih odlagališta otpada na svom području te da će na očišćene lokacije postaviti videonadzore, ograđivati ih i na puteve postaviti prepreke koje će omesti kršitelje zakona.