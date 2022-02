Kapulica: Vjerujem da ćemo danas imati ime kandidata koji će naslijediti Darka Horvata

Uhićenje sad već bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata i njegov osobni zahtjev za razriješenjem dužnosti opravdano je postavilo pitanje tko će doći na čelo Ministarstva zaduženog za obnovu područja pogođenima potresom. U HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog' gostovali su saborski zastupnici Mario Kapulica iz HDZ-a, Domagoj Hajduković, Socijaldemokrati, te Danijel Spajić iz Domovinskog pokreta

Kapulica je rekao kako se u ponedjeljak u HDZ-u na stranačkim tijelima razgovaralo o nasljedniku ministra Horvata, ali na predsjedniku Vlade je da objavi tko će biti nasljednik.

- Vjerujem da ćemo danas imati ime kandidata koji će doći pred Sabor da dobije povjerenje kako bi bio ministar. Uvjeren sam da će već danas taj čin biti i izglasan jer radi se o ministarstvu koje ima težinu i puno znači u ovim vremenima. Svi smo upoznati s problemom obnove i dobili smo dodatni rok za iskorištavanje sredstava iz Fonda solidarnosti i prioritet Vlade je da na to mjesto što prije dođe novi čovjek te da se ubrzaju procesi, onako kako bi to trebalo biti, rekao je Kapulica.

VIDEO: Pogledajte kako je izgledalo kad je u subotu uhićen sad već bivši ministar

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kapulica je rekao da kad se spominju Boris Milošević i Josip Aladrović u kontekstu istraga, sve što Vlada zna jest iz medija.

- Ne znaju ni Milošević i Aladrović o čemu se radi, nitko ih nije kontaktirao. U ovom trenutku je jako teško donositi tako važne odluke na temelju pisanja u medijima. Prema pisanju novina, oni se nalaze pod sumnjom i koliko ja shvaćam, to su nekakve predistražne radnje, a podaci su tajni. Ne znam kako te informacije u tom kontekstu dospijevaju u medije s obzirom na to da je to kazneno djelo. Potpredsjednik sam saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i nikada nisam dobio podatke iz istrage na uvid, rekao je.

Ustvrdio je i to da je transfer informacija problem u hrvatskom društvu.

- Ovo je problem svih Vlada do sada. Medijski napisi su pomoćno sredstvo političarima u donošenju odluka. Sve ovo što čitamo nema ni potpis ni pečat DORH-a, USKOK-a ili bilo koje druge institucije, rekao je Kapulica.

Domagoj Hajduković je rekao kako ova Vlada ima legalitet i to nije sporno, no legitimitet nema.

- Stava smo da Vlada treba otići. Svi mi trebao ponovno zatražiti legitimitet građana i u ovo trenutku to bi bilo najbolje, rekao je Hajduković.

Danijel Spajić je rekao kako će Vlada učiniti sve da se ne ide u prijevremene izbore.