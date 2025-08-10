Naši Portali
U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

Kaos u Poreču: Dvojica Nizozemaca napala sunarodnjaka

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Matea Sponza/Hina
10.08.2025.
u 15:51

Policija tvrdi da su dvojica fizički nasrnuli na trećeg 18-godišnjeg Nizozemca i teško ga ozlijedili

Porečka je policija podnijela kaznene prijave protiv dvojice Nizozemaca u dobi od osamnaest godina. Jedoga od njih sumnjiči se za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sunarodnjaku, a drugoga za sudjelovanje u tučnjavi, izvijestila je u nedjelju istarska policija. 

Naime, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su dvojica Nizozemaca u četvrtak oko 3,10 sati u jednom ugostiteljskom objektu u turističkom naselju na području Poreča, nakon prethodnih nesuglasica, fizički nasrnuli trećeg 18-godišnjeg Nizozemca i teško ga ozlijedili. 

Policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog sukoba, a protiv dvojice Nizozemaca bit će podnesene kaznene prijave.

