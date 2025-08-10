Kaos u Poreču: Dvojica Nizozemaca napala sunarodnjaka

Porečka je policija podnijela kaznene prijave protiv dvojice Nizozemaca u dobi od osamnaest godina. Jedoga od njih sumnjiči se za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sunarodnjaku, a drugoga za sudjelovanje u tučnjavi, izvijestila je u nedjelju istarska policija.

Naime, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su dvojica Nizozemaca u četvrtak oko 3,10 sati u jednom ugostiteljskom objektu u turističkom naselju na području Poreča, nakon prethodnih nesuglasica, fizički nasrnuli trećeg 18-godišnjeg Nizozemca i teško ga ozlijedili.

Policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog sukoba, a protiv dvojice Nizozemaca bit će podnesene kaznene prijave.