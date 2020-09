Kandidat Iblerova trga Kolar teško će potući pučista Grbina

Kao što se i predviđalo, izbor novog predsjednika SDP-a priča je koja će epilog ipak dobiti tek iduće subote. Dva kruga, dva klana, dva kandidata, očekivani je to rasplet situacije, ali s obzirom na rezultate, koji su jučer poslijepodne još uvijek bili neslužbeni, kandidat „Iblerova trga“ Željko Kolar teško može preokrenuti rezultat u svoju korist i pobijediti „pučista“ Peđu Grbina.

Nakon obrađenih 98,6 posto biračkih mjesta, Grbin ima potporu gotovo 41 posto članova i članica SDP-a, dok je Kolar stao na 26,29 posto. Iako je drugi krug novo miješanje karata, činjenica da je trećeplasirani Ranko Ostojić dobio 17,33 posto potpore nešto je što Kolaru ne ide u prilog jer se vjeruje da će većina Ostojićevih glasača, ne svi, u drugom krugu glasati ipak za Grbina. A Grbin će dobiti i jedan manji dio glasača Mirele Ahmetović, koja je osvojila 14,61 posto glasova.

Uzlet suspendiranih

Mnogi su se jučer u SDP-u šalili i kako bi Kolaru bilo pametno da od drugog kruga odustane s obzirom na to da mu ni sastav novog Predsjedništva ne ide naruku. Članstvo SDP-a na ovim je unutarstranačkim izborima „kaznilo“ kandidate struje koja se smatra krivcem za poraz na posljednjim parlamentarnim izborima. Pa se dogodilo to da su u novo Predsjedništvo ušli mahom oni kandidati za koje se ili zna li vjeruje da su skloni upravo Peđi Grbinu.

Prema neslužbenim podacima, najviše glasova za Predsjedništvo SDP-a dobile su dvije žene, i to po mnogima najuspješnija europarlamentarka Biljana Borzan, koja je osvojila 5438 glasova, te saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac, za koju je glasalo 4678 članica i članova SDP-a. Potpredsjednik s 4500 glasova postaje i Ranko Ostojić, koji je jedini kandidat za šefa stranke koji se kandidirao za obje funkcije, te Siniša Hajdaš Dončić, koji je osvojio 4310 glasova.

Ovako visoka potpora do jučer „suspendiranom“ Hajdaš Dončiću posebno je zanimljiva s obzirom na to da je on u kampanji otvoreno stao na stranu Grbina i time išao direktno kontra Željka Kolara, župana Krapinsko-zagorske županije i drugog čovjeka svoje stranačke organizacije. A pokazao je da i dalje dobro, unatoč tom potezu, kontrolira svoju krapinsko-zagorsku organizaciju s obzirom na to da su Kolar i Grbin u njoj bili gotovo izjednačeni iako se očekivalo da će velika većina stati na stranu Kolara. Iz te je županije drugi najveći broj glasova za Predsjedništvo dobila i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek, koja također slovi kao kandidatkinju koja je u kampanji bila za Grbina.

Članstvo je potporu dalo i Mihaelu Zmajloviću, koji je zbog kritiziranja Bernardića i vrha stranke također bio suspendiran, ali i novim mladim snagama, s uporištem na terenu poput gradonačelnika Ploča Miše Krstičevića i gradonačelnice Supetra Ivane Marković. Za razliku od Predsjedništva u koje su ušli, što nacionalno prepoznatljivi ljudi što oni s Grbinova šalabahtera, u Glavnom odboru koji broji 103 članice i člana situacija je ipak nešto šarolikija.

Naši izvori kažu da je u to tijelo izabran podjednak broj onih koji se mogu svrstati u Kolarov tabor i onih koji se mogu smatrati simpatizerima Grbina, a najlošiji rezultat Grbinova je struja, čuje se, doživjela u Zagrebu, što se drži podbačajem šefa zagrebačkog SDP-a Gordana Marasa, koji je i sam ušao u Glavni odbor.

Novi sukobi ili pomirba

Kako će novi šef vladati takvom situacijom i očekuju li se opet sukobi i nesnošljivost na relaciji novi predsjednik – Predsjedništvo – Glavni odbor, ovisit će o nekoliko faktora. Kao prvo, o tome tko će iduće subote pobijediti. Bude li to Grbin, jasno je da ga u vodstvu veliki problemi ne čekaju, ali u Glavnom odboru i Klubu zastupnika može naići na neslaganja. S druge strane, Kolar bi imao Predsjedništvo koje je mahom za Grbina, u Glavnom odboru imao bi kombinaciju dvaju klanova, a u Saboru uglavnom sebi skloniju ekipu. No sve te potencijalne nesuglasice i nesklone konstelacije snaga „past će u vodu“ ako od iduće subote, kada SDP dobije novog lidera, rejting stranke počne rasti.

– Stvari su vrlo jednostavne. Ako SDP-u rejting zbog novog šefa nimalo ne skoči, onda će i napadi na novog lidera odmah početi. Dogodi li se suprotno, pridobit će vrlo brzo i one koji mu nisu od starta bili skloni – kaže naš izvor iz SDP-a. Sam procjenjuje da će članstvo u drugom krugu izabrati Grbina, ali i da će SDP-u s Grbinom rejting narasti, ali umjereno, i to samo zato što je ovog puta stranka pokazala da je ipak glasovala u skladu s očekivanjima glasača SDP-a. A glasači SDP-a, barem što se tiče anketa, pokazuju da im je Grbin prvi izbor, što su pokazali i na parlamentarnim izborima.

– Međutim, samo skok i stabilizacija SDP-a nije dovoljna. Time se ni jedan krucijalni organizacijski problem stanke zapravo neće riješiti. Nas jako brzo čekaju lokalni izbori, a ovi naši unutarstranački pokazali su da su nam u novo Predsjedništvo ušla samo četiri šefa stranačkih županijskih organizacija, i to Siniša Hajdaš Dončić, Željko Sabo, Ranko Ostojić i Domagoj Hajduković, a to je potencijalni prostor za nove probleme – kaže naš izvor iz SDP-a.