Kakvo nas vrijeme čeka ovih dana? Neki će uživati u suncu, a drugi u snijegu

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla i slab mraz pri tlu. Od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u višem gorju malo snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, navečer podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne na jugu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Detaljniju prognozu iznijela je dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT.

"U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku sredinom dana mjestimice je moguća kratkotrajna kiša, osobito u najistočnijim predjelima. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a popodnevna temperatura između 12 i 14 °C.U središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana sunčanije, a popodne umjerena, lokalno i povećana naoblaka te poneki pljusak, osobito uz granicu sa Slovenijom. Jutro hladno, temperatura između 1 i 3 °C, a popodnevna oko 13 °C", ustvrdila je meteorologinja dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U zapadnim predjelima najviše oblaka, mjestimična će biti kiša, a u višem gorju povremeno je moguća i susnježica te snijeg, no u malim količinama. Jutro će biti najhladnije u Gorskoj Hrvatskoj uz temperaturu oko 0 °C, ponegdje moguć i slab mraz. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, navečer i s olujnim udarima, pa će i more tada biti valovitije.

"I na jugu Hrvatske izmjena sunčanih i oblačnijih razdoblja te lokalno pljuskovi, moguća i grmljavina, osobito poslijepodne. Danju će puhati umjeren zapadni i jugozapadni vjetar uz koji će temperatura porasti do 17 °C.", navodi.

Prognoza u sljedećim danima

"Idućih dana temperatura se neće znatnije mijenjati. Puhat će umjerena, povremeno i jaka bura, osobito u petak i nedjelju ponegdje s olujnim udarima. I dalje nestabilno, pa će svakodnevno, barem lokalno pasti malo kiše.

Na kopnu također razmjerno svježe za doba godine uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a ujutro većinom po kotlinama Gorske Hrvatske moguć je mraz pri tlu. Uglavnom suho u petak, a potom opet promjenljivije, ponegdje s kišom, a u gorju može pasti i malo snijega.", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.