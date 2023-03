Kakvi majstori! Građevinska tvrtka zbog niza propusta mora nadoknaditi štetu

Građevinska tvrtka mora isplatiti tužitelju iz Dubrovnika 56.320 eura i nadoknaditi mu parnične troškove u iznosu od 14.000 eura. U prosincu 2017. godine sklopili su ugovor prema kojem je tvrtka trebala obaviti građevinske radove montažnog katnog objekta za koji su stranke ugovorile cijenu od 138.750 eura. No, tijekom izvođenja građevinskih radova pojavili su se problemi s kašnjenjem i kvalitetom pojedinih radova.

Nekvalitetno su izvedeni stubište, krovna konstrukcija i stolarija, a zbog čega je konstantno prodirala vlaga ispod prozora. Kad je investitor pokrenuo postupak osiguranja dokaza građevinskim vještačenjem, izvođač je počeo zatvarati konstrukciju objekta gips-pločama ispod i prozora i oko njih, na mjestima gdje je prodirala vlaga, nakon čega mu je nadzorni inženjer zabranio daljnje izvođenje radova dok se problem vode ne riješi.

Nakon toga izvođač je napustio gradilište i više se nije vraćao, pa je investitor raskinuo ugovor i zatražio povrat preplaćenog iznosa i naknadu štete. Izvođač je negirao bilo kakve nedostatke, smatra da investitor nema pravo na raskid ugovora i da mu je zabranio daljnje izvođenje radova. Tvrdi da je tijekom radova došlo do brojnih problema jer je na zahtjev investitora došlo do brojnih izmjena i povećanja obujma radova i materijala u odnosu na ugovorene.

No, vještak koji je pregledao cijelu građevinu utvrdio je da su vanjski zidovi nekvalitetno izvedeni, unutarnji zidovi i obloga stropa nisu u skladu s pravilnicima i pripadajućim normativima za tu grupu radova, stepenice su nestabilne i dolazi do velikih vibracija prilikom njihove uporabe, a nije ni izvedeno prema projektnoj dokumentaciji, krovna konstrukcija je nekvalitetno izvedena jer oborinska voda ne otječe već se zadržava, a vodonepropusna folija se na mjestima izvlači ispod limenog opšova čime je omogućen prodor vode ispod folije, na stolariji dolazi do prodora vlage ispod prozora, većina ugrađenih roletna ne radi i većina ugrađenih prozora nije oslonjeno na klupicu, električne instalacije nisu na jednakoj udaljenosti od poda, tuš kanalice nisu izvedene na odgovarajućoj visini u odnosu na okolnu površinu, cijevi za grijanje izvedene su uza zid, što onemogućuje ugradnju cokla na tim mjestima...

