Kako su ruski špijuni prisluškivali njemačkog generala? 'To je kao ribolov dinamitom. Ovo im je bio najveći ulov'

Skoro je ponoć u Singapuru, gdje se Frank Gräfe, visoki dužnosnik Luftwaffea, njemačkih zračnih snaga, nalazi u hotelskoj sobi. On je u regiji radi sudjelovanja na velikom azijskom zrakoplovnom sajmu, a sada, usprkos umoru, mora ostati budan jer ima poslovni poziv sa zapovjednikom njemačkih zračnih snaga. Tijekom razgovora spominju se osjetljive vojne teme, uključujući raspravu o slanju krstarećih raketa Taurus u Ukrajinu.

Međutim, oni nisu svjesni da ih prisluškuju, a njihov razgovor se snima. Dva tjedna kasnije audiosnimka procurila je u javnost, a objavljena je u ruskim medijima. Njemačka je potvrdila da je poziv održan i da su razgovor presreli ruski špijuni. Iako nije službeno imenovan, sugerira se da je upravo Frank Gräfe slučajno omogućio prisluškivanje. Četiri sudionika raspravljala su o tome koje bi mete projektili Taurus njemačke proizvodnje mogli pogoditi ako bi kancelar Olaf Scholz ikada dopustio da ih se pošalje u Kijev, a spomenute su i francuske i britanske isporuke oružja, uključujući vrlo osjetljivu sugestiju da je "nekoliko" članova britanske vojske navodno na terenu u Ukrajini.

Ali kako su špijuni uspjeli prisluškivati ovaj razgovor? Za sada sve upućuje na ljudsku pogrešku, barem tako tvrde njemačke vlasti. Prema njihovim informacijama, "curenje podataka" dogodilo se zbog jednog sudionika koji se povezao na razgovor preko svog mobilnog uređaja ili hotelskog Wi-Fija. Točan način povezivanja još uvijek nije potpuno jasan, izjavila je njemačka vlada. "Mislim da je to dobra lekcija za sve: nikada ne koristite hotelski internet ako želite obaviti siguran poziv", komentirao je Miguel Berger, njemački veleposlanik u Velikoj Britaniji, za BBC.

Razgovor se odvijao putem popularne platforme WebEx, ali njemačke vlasti tvrde da su dužnosnici koristili posebno sigurnu, certificiranu verziju. Profesor Alan Woodward iz Centra za kibernetičku sigurnost Surrey navodi da WebEx pruža end-to-end enkripciju "ako koristite samu aplikaciju". Međutim, korištenje fiksne telefonske linije ili hotelskog Wi-Fija moglo bi značiti da sigurnost više nije zajamčena - a ruski špijuni, prema sadašnjim pretpostavkama, bili su spremni za takav napad.

Profesor Woodward tvrdi da su špijuni vjerojatno bili u blizini singapurskog zrakoplovnog sajma. Prema njegovim riječima, ako ste špijun, "kada se održavaju takvi događaji, uvijek je vrijedno sjesti na parkiralište ili rezervirati hotelsku sobu". Rusi su, teoretski, mogli koristiti antene dugog dometa u kombinaciji s računalnim programima sposobnim uhvatiti lokalni mrežni promet. "U suštini, to je kao da idete od vrata do vrata i tražite otključana. Na kraju nađete jedna", kaže Woodward.

Berlinski stručnjak za kriptografiju, Henning Seidler, vjeruje da je najvjerojatnija teorija da se operativac javio preko svog mobilnog uređaja, a poziv je uhvatila špijunska antena koja može preusmjeriti promet na glavnu, službenu antenu. "Oni konstantno prisluškuju razgovore i bilježe sve što se prenosi", objašnjava. "To je kao ribolov dinamitom. Jednostavno bacite dinamit u jezero i vidite koja će riba isplivati. Ovo je bio njihov najveći ulov", dodaje Seidler.

Vlada u Berlinu se potrudila opovrgnuti teoriju koja se pojavila nakon objave snimke da je ruski špijun jednostavno nazvao i ostao na liniji a da to nitko nije primijetio. Inzistiraju na tome da se sve svodi na pogrešku jednog čovjeka. Špijuni su imali sreće, a Njemačka nije, tvrde.

Roderich Kiesewetter, bivši visoki vojni dužnosnik i član Bundestaga, nije među onima koji vjeruju da se ovo moglo dogoditi bilo kome. Kiesewetter, koji je također radio u NATO-u i član je njemačke oporbene konzervativne stranke CDU, smatra da je "miroljubiv" način razmišljanja doprinio razvoju osjećaja samouvjerenosti u Berlinu. "Možda je to bila osobna pogreška. No, to je signal sistemskog kvara", ističe Kiesewetter. On također vjeruje da je Njemačka "laka meta" dijelom zbog "rasprostranjenog ruskog romantizma" koji potječe iz Drugog svjetskog rata.

Međutim, predstavnike njemačke vlade sve više iritiraju sugestije da su preblagi prema Rusiji, osobito jer je Berlin donirao više oružane pomoći Ukrajini nego bilo koja druga europska država. Ministri također vjeruju da je Moskva namjerno objavila snimku na dan sprovoda oporbenog lidera Alekseja Navalnog kako bi odvratila pažnju. "Ruski predsjednik Vladimir Putin igra opasnu igru na koju ne smijemo nasjesti", rekao je ovaj tjedan ministar obrane Boris Pistorius. Rusija nije ni potvrdila ni demantirala da stoji iza hakiranja. Otkrivanje ovog razgovora dodatno je razotkrilo njemačke podjele oko slanja projektila Taurus u Ukrajinu i potaknulo širu raspravu o obrambenim i sigurnosnim ranjivostima zemlje. U Berlinu se nadaju da je ovo jednokratni incident i da ovaj slučaj nije samo vrh ledenog brijega.

