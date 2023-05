Kako se Karlovac branio od najgoreg scenarija – sve četiri rijeke su podivljale

Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca koji je zadnjih dana ponovno bio suočen s poplavama, govori o tome koliko se ova zadnja razlikuje od prethodnih, koliko je sustav obrane od poplava bio od koristi ovoga puta, koliko je sustav dobro organiziran da se nosi s izazovima i prijetnjama koje nabujale četiri rijeke nose gradu i gdje vidi problem vezan uz gradnju milijarde eura vrijednog sustava za obranu od poplava Karlovca.

Karlovac je proteklih dana ponovno doživio poplavu; dugotrajne kiše napunile su korita svih rijeka, proglašeno je izvanredno stanje za Koranu i Kupu. Jesu li prognoze to govorile, koliko je ova poplava drugačija od ostalih?

Prognoze vodostaja jako su varirale, gotovo na dnevnoj bazi; od toga da vodostaji neće prijeći 800 cm do toga da će ići do 850 cm. Mi smo se zato odlučili ponašati kao da će biti najlošiji scenarij i dva dana prije najvećeg vodenog vala zatražili smo pomoć Ravnateljstva civilne zaštite na nacionalnoj razini, Vlade i Županije. Dobili smo dodatne snage, vatrogasce iz drugih gradova, stigla je vojska, dobili smo pumpe, uglavnom više opreme i ljudi da možemo brže doći do što većeg broja ljudi. Svaka je poplava u Karlovcu drugačija, nijedna nema ista pravila. Činjenica je da mi možemo svojim sustavom kontrolirati vode do visine 800 cm Kupe i Korane; znamo na kojim lokacijama što moramo odraditi i pripremiti, gdje ispumpavati vodu, zatvoriti zapornice.

Do tog vodostaja nemamo ni poplave u kućama, poplavljene su samo neke ceste uglavnom uz Kupu. No ovog se puta dogodilo ono čega se uvijek bojimo, a to je da sve četiri rijeke, recimo to tako, podivljaju. Tu je Mrežnica prva pokazala svoju ćud pa se takva nabujala ulila u Koranu uzvodno od grada i utjecala na visok porast Korane. Paralelno se punila i Kupa vodama koje stižu iz Slovenije i iz rijeke Dobre. Nizvodno od grada su se Korana i Kupa tako nabujale spojile i, naravno, razlile po mjestima uz obalu Kupe. Dakle, dogodio se najlošiji scenarij, sve su se rijeke digle pa je Korana došla do 852 cm, što joj je rekord iz 2015. godine, a Kupa se zaustavila na 847 cm. Nakon 800 cm vodostaja svaki dodatni centimetar je sporan i tu već počinjemo s obranom od ulaska vode u obiteljske kuće u nekim naseljima. Unatoč svim naporima, dotok vode, što kroz rijeku što zaobalnim vodama, nije svugdje bilo moguće zaustaviti. Voda je ušla u 164 obiteljska objekta; kuće ili podrume, mahom u naseljima uz Kupu nizvodno od Karlovca, ali i u brojne gospodarske zgrade, dvorišta koja su poplavljena i na drugim lokacijama.

Kakvim su se pokazali do sada izgrađeni sustavi za obranu od poplava u Karlovcu?

Zahvaljujući izgrađenim nasipima uz Koranu i Mrežnicu naselja Logorište, Mala Švarča, Turanj, Mostanje bili su zaštićeni. Osim nasipa, na tim je lokacijama postavljen i bio je u funkciji i sustav ispumpavanja zaobalnih voda što je jako bitno. U poplavi 2015. godine ta su naselje bila poplavljena i do njih se moglo samo čamcima; više od 200 obiteljskih kuća je bilo poplavljeno, prometnice dugo zatvorene. Sada tamo nije bilo nikakvih problema.

Mogu li takvu sigurnost očekivati i stanovnici nizvodno uz Kupu? U kojoj je fazi gradnja tog dijela nasipa, kada bi mogao biti gotov?

U tom dijelu grada, od naselja Selce pa nizvodno gradi se 12 km nasipa i zidova; manji je dio napravljen, jedna trećina, a bit će postavljen i sustav za ispumpavanje zaobalnih voda koje padnu u samom Karlovcu. To je jako važno jer zaobalne vode također poplavljuju naselja. Dakle, to je isti princip koji je primijenjen na koransko-mrežničkom terenu i trebao bi funkcionirati i nizvodno uz Kupu.

Često se kaže da se u obrani od poplava grade samo nasipi. Je li to tako? Što čini karlovački sustav obrane od poplava?

Zidovi i nasipi samo su dio cjeline. Čitav sustav obrane od poplava za Karlovac je baziran na tri segmenta; produbljivanje postojećeg kanala Kupa – Kupa i prokop novog kanala Korana – Kupa; oni bi trebali rasteretiti dio voda koje dolaze rijekama Kupom i Koranom direktno u grad. Drugi segment odnosi se na gradnju sustava nasipa i zidova koji se grade, a treći se dio odnosi na sustav ispumpavanja zaobalnih voda koje mogu izazvati poplave.

Tu je i gradnja sustava za obranu od poplava u naselju Brodarci na Kupi uzvodno od grada, koje je u javnosti poznatije po nezadovoljstvu dijela tamošnjih stanovnika zidom koji se planira graditi, a ta se mjera veže i na naselje Borlin koje se također bori s vodama. No svakako je za Karlovac najvažnija mjera 8 koja se odnosi na gradnju vodne stepenice na Kupi u Brodarcima, zatim produbljivanje kanala Kupa – Kupa, a onda sve dobiva smisao u retenciji Kupčina gdje bi se ta voda razlijevala. To je najzahtjevnija mjera u čitavom sustavu po svim pitanjima, pa i rješavanju imovinskopravnih odnosa. Taj je postupak ubrzao lex Kupa – zakon koji je država donijela kada je sustav za obranu od poplava Karlovca i Siska proglasila strateškim državnim projektom kojim je riješeno više od 7500 čestica.

Čitava Kupčina riješena je na način da ih Hrvatske vode mogu uklopiti u projekt i dobiti sve potrebne dozvole. Svi mi u Karlovcu, i stručnjaci i građani, vlast i oporba složit ćemo se da je to ključna mjera i da je taj sustav ključan za obranu grada od poplava. Prokop Korana – Kupa je pred dozvolom; tamo je obiteljska kuća na trasi kanala prokopa koja uvijek pliva, no vlasnici nisu pristali na ponuđeni iznos otkupa pa je u tijeku procedura s Hrvatskim vodama. Za gradnju vodne stepenice, produbljivanje kanala Kupa – Kupa i uređenje retencije Hrvatske su vode trebale dobiti građevinsku dozvolu krajem svibnja, no rješavaju neki problem s projektantom. Svakog smo utorka mi iz Grada na sastanku s Hrvatskim vodama, i po planu koji sada imaju i kako stvari teku, kraj 2025. godine je realan da se završi sustav koji se sada gradi, a za produbljivanje kanala Kupa – Kupa i gradnju vodne stepenice u Brodarcima Hrvatske vode procjenjuju završetak radova do kraja 2027. godine.

Koji su najveći problemi u realizaciji tog sustava?

Čitav je sustav odobrila Europska komisija, novac je osiguran za sve i on ne može biti izgovor. Bilo bi i nekorektno reći da Hrvatske vode nisu u projektu i da se on ne provodi, no ono što smatramo lošim, a rekli smo to i premijeru i ministrima, jesu spore procedure jer vrijeme koje se na njih gubi stvara probleme i sve to skupa predugo traje. Imamo probleme s javnom nabavom, rušenja natječaja, žalbe izvođača. Koliko vidim, i u drugim područjima u Hrvatskoj imaju iste probleme. Nisam za totalitarističke metode, no tu bi trebalo vidjeti kako stvari ubrzati.

Kako riješiti nezadovoljstvo građana u Brodarcima koji ne žele gradnju zida uz Kupu?

Naša je obveza postaviti sustav obrane od poplava svugdje, pa i u Brodarcima. Nesuglasice s terena postoje, slušam te starosjedioce kada govore o tome zašto ne žele zid, kako se rijeka ponaša, no ne razumijem otpor, a u poplavi su po treći ili četvrti put. Imam dojam da ne čuju činjenicu da je to o čemu pričaju bilo prije 50 godina. Klima je drugačija, puno je toga drugačije i to treba uzeti u obzir kao što su to i stručnjaci napravili.

Puno se govori o klimatskim promjenama i posljedicama. Koliko je ovaj sustav prilagođen aktualnoj situaciji?

Klimatske promjene postoje, puno je toga nepredvidivo. Recimo, u rujnu je poplave imao grad Ozalj, sada Duga Resa. No klimatske promjene ne smiju biti alibi, mogu biti argument, ali nikako albi. Sustav obrane od poplava u Karlovcu je, po meni, izbalansiran, uvažio je i postojeće elemente i uveo nove; imamo obranu objekata uz rijeke koji postoje desetljećima, zastupljene su i platforme zelenih politika koja favoriziraju retencije, te činjenica da smo na četiri rijeke i da ih sustav sve uzima u obzir kroz njihovo djelovanje. I svijest građana se promijenila, u zadnjih desetak godina više se ne grade kuće uz rijeke kao nekada, uzima se u obzir i jako važna činjenica naših podzemnih voda. Dakle, na problem se gleda cjelovito.

Mogu li poplavljeni računati na neku pomoć?

Svakako ćemo voditi računa da im se pomogne, posebno onima kojima je voda bila doslovno u dnevnim boravcima. Nažalost, osiguravateljske kuće ne žele osiguravati objekte u nebranjenim područjima, dakle nizvodno uz Kupu, ili su premije ogromne. Zato ćemo im nastojati pomoći, a i Vlada je najavila neki oblik pomoć. Tu su i naši poljoprivrednici kojima su, osim kuća, poplavljeni i usjevi na lijevoj i desnoj obali Kupe. Imat ćemo i štete na prometnicama, srećom opskrba pitkom vodom ni u jednom trenutku nije bila upitna. U svakom slučaju, pronaći ćemo, uz pomoć Vlade, model da pomognemo građanima u sanaciji šteta na obiteljskim kućama.

