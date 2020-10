Kako se HEP osvetio Peteku za natječaj u Velikoj Gorici

Osim natječaja vrijednog 100 milijuna kuna za pročišćivač voda, a koji je nedavno poništen, istražitelji sumnjaju da su gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i Krešo Petek dogovorali i da natječaj za javnu rasvjetu u Velikoj Gorici, vrijedan 33 milijuna kuna, dobije Elektrocentar Petek. Ponude za taj natječaj su otvorene u ožujku 2019. Pristigle su bile tri ponude.

Novog natječaja nije bilo

Led Elektronika ponudila je 23,5 milijuna kuna, HEP ESCO 25,8 milijuna kuna, a zajednica ponuditelja Resalte i Elektrocentra Petek 32,9 milijuna kuna. Ponuda Led Elektronike je pri tome proglašena nepravilnom jer nije imala jamstvo za ozbiljnost ponude. Natječaj je poništen i to uz objašnjenje da je naručitelj naknadno utvrdio da dokumentacija o nabavi nije u skladu s novim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. Novi natječaj nije raspisan, pripreme za to je prekinula akcija USKOK-a sredinom rujna. Iako je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila žalbu HEP ESCO-a na odluku o poništenju, istražitelji ipak sumnjaju da iza te odluke stoji utjecaj Peteka na Barišića jer njegova ponuda nije bila najpovoljnija pa ne bi mogla biti ni odabrana.

A USKOK-u smatraju da su dokaz za to i događaji oko 19 milijuna kuna vrijednog natječaja HRT-a “Energetska usluga unutarnje rasvjete”, a koji je objavljen 2. siječnja 2020. Za taj posao Petek je pripremao, kako su utvrdili istražitelji, dati ponudu s tvrtkama Energy Plus i IVIS 94. Istražitelji su uhvatili Peteka kako u razgovorima s partnerima spominje primjerice kako “nitko nije mogao primirisati dokumentaciji” i “ naša je dokumentacija… naša 100 posto”…. No račune mu je pomrsio HEP ESCO koji je također želio taj posao.

Ključni partner za taj posao – Energy Plus je naime prešao na stranu HEP ESCO-a jer je, navodno, dobio veći udio, a što mu je bilo potrebno zbog financijskih problema u kojima je bio. Petek je, prema saznanjima USKOK-a, nakon toga htio također da njegova tvrtka bude u zajednici ponuditelja za taj natječaj HRT-a s HEP ESCO-om. No to mu nije uspio. Istražitelji su zaključili da mu se HEP ESCO-a tako osvetio zbog natječaja u Velikoj Gorici. Petek je tako u jednom telefonskom razgovoru sa Zvonkom Magdićem, vlasnikom Energy Plusa, kazao za HEP ESCO: “Petek ne može jer nam je on srušil Goricu.”

Ipak nije uspio

A da je Petek zaista srušio natječaj u Velikoj Gorici, istražitelji su našli dokaz i u njegovu razgovoru s Gordanom Sataićem iz tvrtke IVIS 94. “Ja kad kažem da nešto držim pod kontrolom, ja držim, ak’ ništa drugo, ja poništim… kak’ je i bilo, ja sam poništio”, Petekove su riječi. No Petek nije uspio očito poništiti natječaj na HRT-u iako je spominjao, prema navodima istražitelja, da ima svog čovjeka u Nadzornom odboru. Na kraju je jedinu ponudu dao HEP ESCO s tvrtkom Hleb, i to u vrijednosti 17,7 milijuna kuna. Petek nije poslao ponudu. A Energy Plus, utvrdili su istražitelji, prijavljen je kao podugovoritelj HEP ESCO-u i Hlebu te je dobio 59 posto vrijednosti posla, odnosno 10,4 milijuna kuna.