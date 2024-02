Smrtnu kaznu ima 55 zemalja, a mnoge su brutalno okrutne: 'Ljudi se onesvijeste kad dođu na pogubljenja'

Posljednjih godina u središtu pozornosti ponovno su se našle smrtne kazne te brutalnost metoda koje se još uvijek koriste u cijelom svijetu. Sjedinjene Države također su se našle na udaru kritika zbog svoje primjene smrtne kazne, a grupe za zaštitu ljudskih prava sve su više uznemirene trendom rasta broja ubojica osuđenih na smrt zadnjih godina.

Prema podacima organizacije Amnesty International, do 2022. godine još je 55 zemalja imalo odredbe o smrtnoj kazni. Dok grupe za ljudska prava upozoravaju na sve veću rasprostranjenost smrtne kazne, a kritičari ističu nehumanost sredstava, Daily Mail napravio je pregled načina na koje se zločinci pogubljuju diljem svijeta.

Odrubljivanje glave

Većina pogubljenja u Saudijskoj Arabiji još uvijek se provodi odrubljivanjem glave mačem. To je posebno krvav i nasilan način smrtne kazne koji provodi samo Saudijska Arabija te koji se koristi za razne zločine. Human Rights Watch osudio je saudijske vlasti zbog "brutalne predstave autokratske vladavine", ističući da su mnoge obitelji saznale za smrt svojih najmilijih putem medija.

Godine 2003., krvnik Muhammad Saad al-Beshi kazao je kako se pogubljenja nekada provode mačem, a nekada pištoljem. O svom prvom pogubljenju 1998. rekao je: "Zločinac je bio vezan i imao povez na očima. Jednim potezom mača odsjekao sam mu glavu. Otkotrljala se metrima dalje".

"Mnogi se ljudi onesvijeste kad svjedoče pogubljenju. Ne znam zašto dolaze i gledaju ako nemaju želudac za to", rekao je otac sedmero djece, poznat po tome što je svojoj djeci dao da očiste mač nakon ubojstva. Također, istaknuo je kako zbog toga ne osjeća posljedice u svom privatnom i društvenom životu.

Smrtonosna injekcija

Smrtonosna injekcija jedna je od najčešćih metoda pogubljenja koja se i danas koristi. Prvo razvijena u SAD-u 1977., sada se koristi u Kini te dijelovima Afrike i Azije. Osuđene osobe su sputane, a nakon ubrizgavanja otopina padaju u nesvijest, disanje im se zaustavi te dođe do srčane aritmije.

Metoda bi trebala biti "humaniji" način pogubljenja, no ima nedostatke. Pogrešne procjene mogu ostaviti pacijente pri svijesti. Josephu Lewisu Clarku 2006. godine trebalo je gotovo 90 minuta da umre, a Josephu Woodu bila su potrebna dva sata i 15 injekcija prije nego što je umro. Medicinska priroda postupka izazvala je određene poteškoće, zahtijevajući da lijekove daju medicinski stručnjaci koji su se zakleli da će štititi ljudske živote. Između 1976. i 2023. u SAD-u su izvršena 1392 pogubljenja smrtonosnom injekcijom. To ga čini najčešćim sredstvom smrtne kazne. Krajem 2023. godine, 27 država imalo je odredbe za smrtonosne injekcije.

Streljački vod

Ovaj je mjesec Južna Karolina najavila planove za ponovno pokretanje pogubljenja strijeljanjem. Posljednje streljački vod u SAD-u bilo je 18. lipnja 2010. godine. Petero članova zatvorskog osoblja upucalo je Ronnija Lee Gardnera koji je dvije minute kasnije proglašen mrtvim.

Iako je ta praksa u Kini trebala biti prekinuta 2010. godine, od tada je ipak zabilježeno korištenje streljačkih vodova. U jednom slučaju, čovjeka koji je nožem izbo devetero djece, ubio je streljački vod 2018. godine. I u Somaliji se ta praksa još uvijek koristi za kažnjavanje kriminalaca. Otkako su se oružane snage Sjedinjenih Država povukle iz Afganistana 2021., talibani su nastavili s pogubljenjima. Primjerice, dvojica muškaraca pogođena su mecima iz mitraljeza u kralježnicu u gradu Gazni. Godine 2021. otkriveno je da će homoseksualci biti smrvljeni na smrt guranjem zida na njih kao dio novog zakona. Unatoč tome, nije poznato je li kazna rušenjem zida korištena.

Vješanje

Vješanje kao sredstvo smrtne kazne u srednjem je vijeku postalo uobičajena metoda pogubljenja. U SAD-u je to bilo primarno sredstvo sve do 1890-ih, a metoda je i danas legalna u zemljama poput Japana i Singapura. Zatvorenici osuđeni na vješanje često se važu prije smaknuća. Previše užeta može dovesti do odrubljivanja glave nakon što osuđenik padne, a premalo može rezultirati gušenjem koje može potrajati čak 45 minuta.

Iran još uvijek koristi dizalice za vješanje svojih zatvorenika, vežući ih za omču i zatim podižući visoko u zrak. Obično su osuđenici živi dok ih dizalica podiže. Oni vise na užetu i bore se za zrak prije nego što se uguše ili se slomi vrat. Britanija je službeno ukinula kaznu 1998. Godine 1953. Britanac Derek Bentley obješen je zbog ubojstva policajca tijekom pokušaja provale. U dobi od 19 godina, obješen je u zatvoru Wandsworth. Kasnije je dokazano je bio nevin. Složenost slučaja izazvala je bijes javnosti u to vrijeme.

Strujni udar

Električnu stolicu kao sredstvo pogubljenja osmislio je stomatolog prije više od 140 godina. Izvorno je zamišljena kao humanija alternativa uobičajenim oblicima smrtne kazne u to vrijeme, poput vješanja.

Postupak se odvija tako da se na glavu i noge osuđene osobe, koja sjedi privezana u stolici, vežu elektrode koje prenose struju visokog napona. Žrtva umre od ventrikularne fibrilacije te srčanog zastoja. Kritičari kažu da je električna stolica manje humana od ostalih oblika smrtne kazne. Obdukcije pokazuju da je pogubljenje još uvijek često bolno.

Plinske komore

U Europi plinske komore prizivaju sjećanje na holokaust, u kojem su nacisti sustavno ubili oko šest milijuna židovskih muškaraca, žena i djece između 1941. i 1945. godine. Praksa je gotovo potpuno izumrla kao sredstvo smrtne kazne, no Sjedinjene Države ostaju iznimka. "Smrtonosni plin" ostao je legalno sredstvo pogubljenja u sedam država - Alabami, Arizoni, Kaliforniji, Missisipiju, Missouriju, Oklahomi i Wyomingu.

Riječ je o sredstvu izvršenja smrtne kazne koje nije brzo. Pogubljenje njemačkog državljanina Waltera LaGranda 1999. u Arizoni njemačka ministrica pravosuđa Herta Daeubler-Gmelin opisala je kao "barbarsko", a trajalo je 18 minuta. Bio je to posljednji put da je sredstvo korišteno. Godine 2021. The Guardian je otkrio da je Arizona "renovirala" svoju plinsku komoru kako bi se pripremila za pogubljenja. Medij je izvijestio da se država priprema ubiti zatvorenike osuđene na smrt koristeći cijanovodik, isti smrtonosni plin koji je korišten u Auschwitzu.

Mobilni kombiji smrti

Iako Kina ne objavljuje svoje službene podatke, skupine za zaštitu ljudskih prava vjeruju da država svake godine pogubi tisuće ljudi sredstvima uključujući mobilne kombije smrti, streljačke vodove i smrtonosne injekcije. Prema izvješću objavljenom 2021., kineski Kazneni zakon iz 1997., koji je i danas na snazi, ima 46 kaznenih djela kažnjivih smrću, uključujući 24 nasilna zločina i 22 nenasilna zločina.

Kako bi ubrzala ubojstva, Kina navodno koristi mobilne kombije smrti, dopuštajući odredima smrti da provode državno odobrena ubojstva civila bez potrebe za premještanjem zatvorenika na stratište. Izvana izgledaju kao normalna policijska vozila, bez vanjskih oznaka za što se koriste. S unutarnje strane je, međutim, komora za pogubljenje. Prema izvješćima, u stražnjem dijelu vozila nalazi se komora bez prozora u kojoj se odvija sama egzekucija. U njima se osuđenicima ubrizgava smrtonosna injekcija.

Plin dušik

Kenneth Eugene Smith prestao je disati 25. siječnja 2024. Proveo je više od 35 godina služeći doživotnu kaznu za plaćeni atentat na Elizabeth Sennett u Alabami 1988. godine. Smithu su bile potrebne 22 minute da umre pod djelovanjem dušikove hipoksije, a to je bio prvi put da je takva metoda korištena u SAD-u.

Kenneth Eugene Smith Foto: ALABAMA DOC/REUTERS

Dužnosnici su uvjeravali javnost da će smrt biti brza i bezbolna. Smith se previjao od boli gotovo deset minuta prije nego što se činilo da mu je disanje prestalo. Vezan za kolica, borio se dok su mu se pluća punila dušikom. Zabilježene su njegove posljednje riječi: "Noćas Alabama tjera čovječanstvo da napravi korak unatrag. Odlazim s ljubavlju, mirom i svjetlom. Hvala vam što me podržavate. Volim vas sve". Godinu dana ranije, vlasti su Smitha bezuspješno pokušala pogubiti smrtonosnom injekcijom. Unatoč brojnim kritikama, država je rekla da želi pogubiti drugog zatvorenika pomoću dušika.

Kamenovanje

Brutalna metoda pogubljenja kamenovanjem osobe do smrti još uvijek je u upotrebi u nekoliko zemalja uključujući Iran, Nigeriju, Pakistan, Saudijsku Arabiju, Sudan, Jemen i UAE. Ranije ovog mjeseca, Huti su osudili 13 ljudi na kamenovanje zbog homoseksualnosti. Što se tiče Irana, zločini koji se kažnjavaju smrtnom kaznom uključuju preljub, sodomiju, ubojstvo, silovanje, oružanu pljačku, otmicu i trgovinu drogom.

Protuavionsko oružje

Godine 2015. pojavila su se izvješća južnokorejske obavještajne službe da je Sjeverna Koreja javno pogubila svog ministra obrane Hyong Yong Chola protuzračnim topom jer je zaspao tijekom događaja. Godinu dana kasnije, bivši ministar poljoprivrede i viši dužnosnik obrazovanja navodno su ubijeni na sličan način.

Prebjeglica Hee Yeon Lim navodno je tvrdila da je bila jedna od 10.000 ljudi koji su gledali pogubljenje 11 glazbenika optuženih za snimanje pornografskog filma. "Bili su privezani za kraj protuavionskih topova. Buka je bila zaglušujuća. Tijela su im raznesena u komadiće, potpuno uništena, krv i komadići su letjeli posvuda... Nakon toga, vojni tenkovi pregazili su ostatke tijela", opisala je.