Posljednja smrtna kazna u Hrvatskoj: Zbog novca ubio čitavu obitelj, milosti nije imao ni za dvije bebe

Neobična karta Europe objavljena je na društvenoj mreži X, odnosno bivšem Twitteru, a otkriva kada je i kako posljednji put izvršena smrtna kazna u pojedinoj europskoj zemlji. Po njoj, smrtnu je kaznu najranije ukinuo Portugal, još 1846. godine, a zatvoreniku su presudili vješanjem. Mnoge će, pak, začuditi podatak kako se posljednja egzekucija u Europi dogodila praktički nedavno, konkretno 2017. u Bjelorusiji, a život je tada okončao ispaljeni hitac. Prije toga, smrtna kazna izvršena je u susjednoj joj Rusiji 1996., na isti način.

Od vješanja od giljotine

Inače, pucnjem je i usmrćeno najviše osuđenika, u deset ržava bilo je riječ o vješanju, a u osam o - giljotini, koju su primjenjivale Francuska, Njemačka, Švicarska, Belgija te skandinavske zemlje. Pucanj je kao smrtna kazna posljednji put odjeknuo u Hrvatskoj koncem siječnja 1987. godine, a život je tako završio četverostruki ubojica. Dušan Kosić počinio je stravičan zločin - usmrtio je cijelu obitelj, odnosno svog kolegu s posla, njegovu suprugu i kćerkice od dvije godine te osam mjeseci.

