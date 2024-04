Kako ove nedjelje rade trgovine i trgovački centri: Donosimo popis

Novim Zakonom o trgovini regulirano je radno vrijeme nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce. U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri raditi danas, 7. travnja. Pojedine trgovine uopće neće raditi, dok su drugi trgovački lanci odlučiti otvoriti samo neke od svojih poslovnica.

Samo neke poslovnice Lidla su otvorene, a njihov je popis dostupan OVDJE. Trgovine Kauflanda ne rade, dok radno vrijeme poslovnica Konzuma možete provjeriti OVDJE. Danas su otvorene i neke trgovine Plodina, a detalji su dostupni OVDJE. Također, rade i trgovine Spara i Interspara. Njihov popis je dostupan na LINKU.

Što se tiče trgovačih centara, otvoren je Avenue Mall u Zagrebu. Danas ne rade Arena Centar, City Center one West i East, City Center one Split, Westgate, Mall of Split, Tower Center Rijeka te Mall Osijek.

