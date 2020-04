Kako danas posluju narkokarteli: Drogu naručuju šifriranim porukama u novinama

Njih dvoje, otac i kći, nakon ugodne obiteljske večere stoje u vrtu kuće. Moraju obaviti poslovni razgovor koji se tiče njihove kompanije, no ne žele da sadržaj tog razgovora čuje njihov sin, odnosno brat, koji je sam ostao sjediti za kuhinjskim stolom. Razgovor koji otac i kći moraju obaviti tiče se njihove kompanije koja u svom sastavu ima flotu od 20-ak brodova. Ti brodovi s jednog na drugi kraj svijeta prevoze raznu, uglavnom legalnu robu. No jedan brod, onaj zadnji koji je kupljen za 18 milijuna dolara, prenosi sasvim drukčiji teret. Puno opasniji, ali i puno unosniji. U konzervama meksičkih paprika skriven je kokain. Točnije na tom brodu ima 5000 kilograma kokaina. Riječ je o narudžbi koja je došla iz talijanske Kalabrije. Od ostarjelog mafijaškog bossa koji godinama živi u podzemnom bunkeru, skrivajući se od policije. No iako star i nemoćan, on je i dalje capo di tutti capi, no svjestan da mu vrijeme istječe. Jer naviru mladi vukovi koji su spremni rastrgati i njega i njegovo mafijaško nasljeđe. Stoga u dubokoj šumi okuplja svoje podređene te im govori:

Protok svjetske ekonomije

“Da bismo nahranili sve svoje ljude, treba nam jako puno novca. I zato sam naručio 5000 kilograma kokaina. Kad stigne, raspodijelit ćemo ga. Svatko od vas na svom dijelu može zaraditi milijune eura. No prije toga svatko od vas treba dati novac za kupnju tog kokaina.”

Ostarjeli capo di tutti capi pokrenuo je tako proces koji zabrinjava brodovlasnikovu kćer. Ona vodi kompaniju i svjesna je što bi neisporuka 5000 kilograma kokaina, za koji je meksičkom kartelu plaćeno gotovo 40 milijuna dolara, značilo i za nju, i za njezinu kompaniju, i za njezinu obitelj. Upozorava oca na sve opasnosti tog posla, a on joj odgovara: “Ako ne nastavimo isporučivati kokain, ova će kompanija propasti. No znaš zašto nikad nećemo izgubiti ovaj naš posao? Zato što ovo što radimo čini srce na kojem počiva protok svjetske ekonomije.”

Sve prethodno opisano prikazano je u sjajnoj seriji “ZeroZeroZero”, nastaloj u koprodukciji Sky Atlantica, Chanel+ i Prime Videa, a prema istoimenom romanu Roberta Saviana, istraživačkog novinara i pisca koji godinama istražuje i piše o poslovima talijanskih mafijaških organizacija, prije svega napuljske Camorre.

U Meksiku 200.000 mrtvih

I dok se u toj knjizi bavio načinom na koji Camorra kontrolira jug Italije, u “ZeroZeroZero” pozabavio se drugom mafijaškom organizacijom, kalabrijskom ‘Ndranghetom, koja prema grubim procjenama svjetskih policija godišnje zaradi i do 44 milijarde eura. I to uglavnom na poslovima s kokainom, koji nabavlja direktno od južnoameričkih kartela. Šifriranim porukama koje se, po starinski, objavljuju u lokalnim novinama, naruči se roba. Roba dolazi uglavnom iz Meksika, u kojem karteli praktički imaju vlast nad državom, koja se godinama bez uspjeha bori protiv narkokartela. Rat protiv droge u toj državi već pomalo davne 2006. objavio je tadašnji meksički predsjednik Filip Calderon. To je značilo da će se u obračune s narkokartelima uključiti i vojska.

No ta se taktika nije pokazala najuspješnijom, jer se procjenjuje da je taj rat samo u Meksiku dosad odnio 200.000 života. A meksički karteli koji, prema policijskim procjenama, na trgovini drogom godišnje zarade između 13 i 48 milijardi dolara, bolje su opremljeni i naoružani od policije i vojske. I uz to plaćaju brojne policajce, kojima je rad za kartele vrlo unosan izvor dodatne zarade. Kokain kojim trguju karteli, bilo oni u Meksiku bilo oni u Kolumbiji, sortira se i pakira u posebnim postrojenjima te skriva u konzervama, starom željezu, namještaju, voću, povrću... Tako skriven, brodovima uglavnom legalnih brodarskih kompanija doprema se u Europu. A o koliko je unosnom poslu riječ, svjedoči i to što su europske policije proteklih godina zaplijenile ne samo tone i tone meksičkog kokaina nego ponekad i specijalno dizajnirane podmornice kojima je transportiran.