Kako će Jadran izgledati 2070. godine? Ljudi gladuju, otočne države tonu, a profit je i dalje najvažniji

Ne možemo čekati govore dok more oko nas raste – poručio je ministar Tuvalua Simon Kofe svjetskim vođama okupljenima na klimatskoj konferenciji u Glasgowu. Kako bi svojim riječima dodao dramatičnost, izgovorio ih je stojeći u oceanu, s vodom do koljena. Još nije došla do grla, još ima šanse za spas njegove države, ali i cijelog planeta. Stajao je u vodi nekoliko metara od obale tog nizinskog pacifičkog otoka u Tihom oceanu, između Havaja i Australije. Tuvalu ima oko 12.000 stanovnika na devet otoka, a klimatske promjene za tu državu znače egzistencijalnu prijetnju – nastavi li se podizati razina mora zbog globalnog zatopljenja, otoci će nestati ispod površine. Iako je daleko od polarnih kapa koje kopne, Tuvalu je kolateralna žrtva efekta staklenika.