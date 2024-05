Kako će izgledati dječja bolnica u Blatu? Glavna zgrada bit će gotova do 2029., objekt Majka i dijete dvije godine poslije

Nacionalna dječja bolnica u Blatu jedan je od najvažnijih strateških projekata i ključan reformski korak koji je novi-stari ministar zdravstva Vili Beroš zacrtao. Prije više od mjesec dana najavio je kako ubrzo slijedi raspisivanje natječaja za projektiranje i gradnju bolnice, čija ukupna vrijednost s opremanjem premašuje 200 milijuna eura. Međutim, imovinskopravni odnosi još nisu riješeni. Zemljište na kojem država planira graditi bolnicu u vlasništvu je Grada Zagreba pa razgovori između Vlade i Grada Zagreba o rješavanju imovinskopravnih odnosa na tom zemljištu traju već neko vrijeme. Izbori su ih na neko vrijeme odgodili, no novi je sastanak na tu temu bio dogovoren za danas u Ministarstvu graditeljstva.

– Već neko vrijeme vode se razgovori s državom o zemljištu na kojem država planira sagraditi dječju bolnicu. Grad Zagreb je spreman, u interesu je građana sklopiti sporazum i razriješiti imovinskopravne prijepore. Razgovori su u zreloj fazi i očekujemo da će se uskoro postići dogovor jer je svima u interesu da gradnja dječje bolnice počne što prije – kažu nam u Gradu Zagrebu. I druga strana, dakako, želi što brže postići dogovor pa se može očekivati da će do njega uskoro i doći, kao što je u veljači uspješno postignut dogovor o imovinskopravnim prijeporima vezanim uz Dinamov stadion u Maksimiru .

Projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu aktualiziran je prije nekoliko godina pa su od 2020. do 2022. ispitivane mogućnosti korištenja građevine započete Sveučilišne bolnice u Blatu, građene 1980-ih. Potom se pristupilo funkcionalnom projektiranju i organizaciji rada buduće bolnice, što je uključivalo izradu detaljnog prostorno-funkcionalnog programa, izrađenog krajem 2023. godine.

– Napravljena su dva bitna koraka: izrađena je vrlo kvalitetna studija izvodljivost koja je stvorila sve preduvjete za buduću dječju bolnicu, to bi bila greenfield investicija s dvije bolničke zgrade, same bolnice te zgrade Majka i dijete, ukupno 97 tisuća četvornih metara. Idejni projekt zacrtao je detaljno glavne gabarite bolnice. Slijedi izvedbeni i glavni projekt koji bi se trebao napraviti ove godine, to bi bio treći administrativni korak i nakon toga ide gradnja bolnice. Država i Grad trebaju riješiti imovinskopravne odnose, to je preduvjet, ali s obzirom na važnost projekta, na to da se radi o javnoj dječjoj ustanovi važnoj ne samo za Zagreb i Zagrebačku županiju već i za cijelu Hrvatsku, ali i regiju, nadam se da će biti sluha i da će se to brzo riješiti, ne vidim razloga da se oko toga brzo ne usuglasi, već se mjesecima razgovara – kazao nam je prof. Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Faza 1, odnosno objekt same dječje bolnice, trebao bi biti gotov 2029. godine, a dvije godine nakon toga i drugi objekt Majka i dijete. Potonji odjel najsuvremeniji je koncept dječje medicine u svijetu i obuhvaća kompletnu skrb počevši od praćenja trudnoće i porođaja.

Bolnica će obavljati djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, psihijatrije za djecu i adolescente, specijalizirane neuropedijatrije i rehabilitacije te intenzivne skrbi i odjela za infektivne bolesti. Najavljena je kao prva carbon zero neutral građevina ne samo u Hrvatskoj već i u EU – do 84% energije dobivat će iz obnovljivih izvora, dijelom iz solarnih izvora, a većim dijelom iz geotermalnih izvora na zemljištu ispod buduće bolnice.

