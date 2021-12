Kaić: Obitelj preminulog može tražiti odštetu, ali mora podići privatnu tužbu

Moram priznati da ne znam kako je kod ovih događaja nakon cijepljenja koja nisu obavezna, komentirao je u Dnevniku HTV-a voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić mogućnost tužbe obitelji mladića koji je u ožujku preminuo od cjepiva.

- Obitelj preminulog može tražiti odštetu, ali je sustav u Hrvatskoj takav da obitelj mora podići privatnu tužbu. Pitanje je samo prema kome. Kada se radi o cjepivima iz obveznog programa cijepljenja, kada je država rekla da se djeca moraju cijepiti, pa ako onda dijete ima nuspojave, država preuzima odgovornost za to. Meni bi bilo logično da se ide prema proizvođaču, tim više što u vrijeme kada je gospodin cijepljen, a nažalost i umro, nije bilo još jasno i poznato da cjepivo može izazvati takve nuspojave. To se kasnije utvrdilo, dodao je.

Istaknuo je da se 10 mjeseci trebalo čekati na dokazivanje uzročno-posljedične veze između cijepljenja i smrtnog ishoda jer je dosta dugo trajala konzultacija s vanjskim ekspertima.

- Za cjepiva se zna da uzrokuju određene stvari. Ako se ta stvar dogodi nakon cjepiva onda uz neka minimalna dodatna isključenja drugih mogućih uzroka, lako se dođe do povezanosti. Ali kod nekih vrsta nuspojava je stvarno potrebna temeljita obrada da se isključi drugi mogući uzrok.

Kazao je kako je mala razlika između vjerojatne i sigurne ocjene povezanosti cjepiva i smrti.

- Da je nešto apsolutno sigurno povezano s cijepljenjem, može se reći samo za vrlo rijetke stvari poput lokalne reakcije npr. na mjestu primjene cjepiva gdje je ubod pa se vidi oteklina. To se može reći da je sigurno. Za sve drugo nikada nije ništa 100% sigurno, jer uvijek može nešto drugo dovesti do lošeg događaja ili ishoda. Isto tako nikada ništa nije apsolutno 100% isključeno. Vjerojatna povezanost je vrlo visoka razina povezanosti, najveća moguća, kazao je.

Strah pd nuspojava je opravdan, smatra Kaić, no treba odvagnuti korisni i razlike. Ipak, ne očekuje pad interesa za cijepljenje protiv koronavirusa.

- U Sloveniji se nedavno dogodilo da je mlada žena umrla od istog sindroma nakon primjene Jansenovog cjepiva. Odlučili su povući cjepivo. Moram priznati da ne razumijem zašto, jer su i prije nego što se to dogodilo isto znali da to cjepivo može to izazvati, rekao je.