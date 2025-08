Kad mu je Vulin rekao da izrada atomske bombe ide sporo, Aca Srbin nazvao je brata: 'Kupi ti meni traktorče'

Subota 26. 7. 2025. Poput bombe odjeknula je vijest da Standardfuhrer i pukovnik HOS-a Marko Skejo razmišlja da hosovcima zabrani gostovanje na proslavi Oluje, ako još jednom vidi Njonju i Plenkija u društvu našeg Marka. "Moga bi svatit da se neko upisa u ustaše '45, pa čak i '95, ali da se neko među nas gura 2025., e to ne mogu probavit i gotovo!", izjavio je Skejo. Kako su hosovci najslavnija hrvatska postrojba koja je Hrvatsku branila u neprirodnim avnojevskim i prirodnim povijesnim granicama i kako je riječ o postrojbi bez koje bi nam Aca Srbin danas stolovao u Zagrebu, vijest je uznemirila cijelu Hrvatsku.

Nedjelja 27. 7. 2025. Pripadnici ATJ Lučko krenuli su jutros autobusom u deblokadu Makarske rivijere. Vozač LJ.Ć.-R. (67) iz Posušja izjavio je da će "gorit nebo i zemlja" kada dovede specijalce. Potez od Dubaca skoro do Ploča blokirali su magistralu balvanima i onemogućili prolaz i ulazak u Bašku Vodu, Brela i Makarsku. Balvane je na cestu postavio konobar iz Srbije: "Ja sam podrijetlom iz Knina, nije mi prvi put da radim barikade", izjavio je Rade. Policija javlja o brojnim incidentima. Makarani zaustavljaju sve strane turiste, ali ih ne pljačkaju, nego raspoređuju po svojim apartmanima, jer je sezona podbacila. Zagrepčanin Stjepan pretučen je na ulazu u Brela, jer se usudio reci da je 100 eura za studio apartman s pogledom na drugi studio apartman malo previsoka cijena. Domaće turiste odmah vraćaju i ne dopušta im se pristup, a najgore su prošli turisti iz Bosne koji su došli na jedan dan. Njihov je autobus zapaljen. Nisu stigli pokupiti ni rajčice, paštete, parizer, pa sada gladuju u borovoj šumi iznad magistrale. Čuva ih policija.

Ponedjeljak 28. 7. 2025. Centar Zagreba je pod opsadom! Stotine slavonskih svinjogojaca i tisuće njihovih krmača i nerasta zaposjeli su centar grada, tražeći glavu svinjokoljca, ministra vanjskih poslova i najboljeg govornika među diplomatima Gorana Grlića Radmana! Iz posebno čuvanog tajnog bunkera, javio se svinjokoljac GGR i rekao da mu je "savjest čista" i da on svinje ne kolje "iz zabave, nego zato što im nije dobro". Komandant svinjogojskih prosvjednika Mata iz Jagodnjaka poručio je GGR-u i Plenkiju koji ga je poslao s nožem u Slavoniju da će ga prebiti knjigom ruske poezije koju toliko voli, samo ako mu padne šaka.

Utorak 29. 7. 2025. Vojna policija u stanju je pripravnosti nakon vijesti da je službena oklopna Škoda Octavia generala Tihe Kundida, načelnika Glavnog stožera OS RH, pronađena pokrivena konjskim izmetom! Odgovornost za taj teroristički čin preuzela je radikalna frakcija Kravat pukovnije, postrojbe koju je Tiho otfikario s mimohoda što je kod njih izazvalo šok i nevjericu: "Ovo je tek početak! Pa nismo mi konji da trpimo sranja!", izjavio je jedan od odmetnutih kravataša.

Srijeda 30. 7. 2025. Srbija je korak do proglašenja izvanrednog stanja! Aca Srbin sazvao je specijalnu sjednicu Glavnog štaba Vojske Srbije, nakon čega je najavio kraće obraćanje pripadnicima SS-a (Srpskog sveta). Za sve je kriv Pupi koji mu je poslao kurira s informacijama o našoj vojnoj sili, čiji ćemo dio predstaviti u mimohodu. Kada je Aca vidio što mu je Pupi poslao, krenula je panika. "Čoveče, pa oni do svetog Ilije mogu doći do Zemuna", navodno je vikao Aca, nakon čega je nazvao Acu Vulina da vidi kako napreduje izrada atomske bombe: "U Vinči kasne s izradom. Osiromašenog uranijuma imamo samo u kostima. Ostalo od nepravednog bombardovanja", odgovorio mu je Vulin. Svjedoci tvrde da je Aca Srbin nakon razgovora dugo šutio i razmišljao, a onda je nazvao brata i kratko mu poručio: "Kupi ti meni batice traktorče."

Četvrtak 31. 7. 2025. Lijevi ekstremisti pokušali su nam pokvariti vojni mimohod i proslavu Oluje glupim incidentom tijekom kojeg su pokušali provocirati obučeni u nekakve majice prolivene crvenom bojom, koja je valjda trebala sugerirati da su u Oluji počinjeni nekakvi zločini. Totalno promašeno! Pa i ptice na grani znaju da tijekom akcije nije bilo zločina. Ako ne vjerujete, pitajte Turudića! Tijekom mimohoda dogodio se još jedan manji incident, kada je vremešni I.S. (72), zvani Ćaća, došao pred svečanu ložu i pokušao sjesti na počasno mjesto. Dok su ga policajci odvodili, obratio im se povišenim tonom, rekavši: "Smjesta me puštajte! Ovaj je mimohod organiziran meni u čast!" Na kraju je, umjesto u Kerestinec s ljevičarima, odveden u Vrapče na promatranje.

Petak 1. 8. 2025. Stanovnici Pantovčaka noćas nisu oka sklopili! Kod Zoke je opet bio tulum do zore, o čemu svjedoči zatrpani kontejner za staklo iz kojeg su poispadale boce s natpisom nepoznatog podrijetla. Ne zna koje je pismo posrijedi, latinica definitivno nije. Susjedi kažu da se vikalo cijelu noć, ali da se i pjevalo i to samo jednu pjesmu. Susjed Mladen koji živi u blizini zapisao je i stihove: "Ljubav nema, nema, nema, niti zna za granice. Još mi dugo sijaj, sijaj, sijaj, moja zvezdo Danice. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo sa nas mrze, oni što nas ne vole." Cijelo jutro novinari zovu Zoku da ga pitaju tko mu je u gostima, ali se Zoka još nije probudio.