Dok se Srbija raspada po šavu zbog studentske revolucije, Hrvatskoj uručena medalja za najsretniju zemlju Europe

Subota 26. 4. 2025.



Cijelu noć su ih svi nagovarali da krenu zajedno u Rim na sprovod pape Franje. I brigadir Burčul i Suki i Marko Milić i Frka Petešić, svi ujedinjeni u želji da Zoka i Plenki odlete zajedno. Govorilo se o uštedi, o simbolici, o zajedništvu, ali ništa nije pomoglo. U jednom trenutku im je suprugama prekipjelo, pa su im i one rekle da bi bio red da lete jednim letom, ali onda je Plenki izvukao krunski argument i rekao suprugama da zatvore oči i probaju zamisliti što bi bilo s Hrvatskom da se njihov avion sruši u more sinje i da domovina tako ostane bez obojice odjednom. Kako bi Hrvatska to preživjela? Nakon toga se više nitko nije oglasio, svi su bili svjesni da bi Hrvatska propala. Naravno, zli jezici su se odmah oglasili rekavši da se radilo o rasipanju novca, ali mi znamo da to nije istina i da su Zoka i Plenki, leteći odvojeno istim avionom koji je cijeli dan letio gore-dolje, zapravo mislili na dobrobit svih nas.

Nedjelja 27. 4. 2025.



Nevjerojatna džentlmenska gesta Rina Gattusa i igrača Hajduka, koji su namjerno prokockali još jednu šansu da se odvoje na prvom mjestu izgubivši glatko u Osijeku 2:0. Hajdukovci, majstori fair playa, jednostavno nisu htjeli pobijediti kako bi dali šansu Dinamu da im se još malo približi i kako bi u izravnim dvobojima protiv Dinama i Rijeke konačno osvojili prvenstvo. Zamislite vi te samouvjerenosti! U zadnje četiri utakmice osvojili su samo dva boda, samo da bi pobjedama nad najljućim rivalima konačno došli na cilj prvi.

Ponedjeljak 28. 4. 2025.



Split je danas bio pod opsadom policije. Kako i ne bi kada je u tužilaštvu saslušavana kršiteljica Ženevske konvencije, teroristička počiniteljica zločina protiv čovječnosti, ratna zločinka, crvena banditkinja, mrziteljica vjere i svega hrvatskog, teroristica, jednom riječju partizanka Vjera, koja je preživjela Sutjesku i sudjelovala u napadu na Široki Brijeg koji je s komunjarama okupirala, potamanivši pri tome grupu nenaoružanih fratara. Vjeru je dugačka ruka pravde stigla u 100. godini, ali nema veze. O.K., bila je bolničarka, pa što. Borila se protiv Hrvatske i nema veze što je liječila tifusare, a ne ubijala fratre. Kriva je što je živa!

Utorak 29. 4. 2025.



Približava se Markov velespektakl i svi traže kartu više. Ministar Medved je zatražio 10.000 dodatnih karata za udovice i članove obitelji poginulih branitelja, a onda su se pobunili i ostali. Javile su se i udruge ratara i seljaka, ribara i stočara, vjeroučitelja, vinogradara i pčelara. Tiskara neprekidno radi u tri smjene. Broj prodanih ulaznica približava se milijunu i sva je prilika da će svi građani Hrvatske koji mogu hodati doći na koncert. Dobro, ne baš svi. Svi osim Markovog bubnjara i Pupija.

Srijeda 30. 4. 2025.



Hrvatski Elliot Ness ponovo napada. Sada je u mrežu najnezavisnijeg glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića pao Kosta Kostanjević, član kriminalne organizacije još nedugo slobodnog gradonačelnika Senfa, oko kojeg pravdoljubivi Nikica Jelavić i Anto Nobilo stežu obruč. Pitanje je trenutka kada će Ivan sve to pohapsiti i posjesti na optuženičku klupu. Kostu se tereti da je bio malo neoprezan kod angažiranja zaštitara na Hipodromu i da se malo preračunao pa je isplatio skromnih dva milijuna eura previše za usluge nepostojećih zaštitara. Senf se oglasio i rekao da je Kosta nevin, jer ga je on postavio, a svi znamo da možemovci jednostavno nisi sposobni ukrasti. "Možda bi neki i htjeli, ali ne znamo kako se to radi", rekao je Senf. Nakon toga je otišao s kolegama sjesti ispred DORH-a, kao nekada u Varšavsku, gdje će čekati da Kostu puste.

Četvrtak 1. 5. 2025.



Dok se Srbija raspada po šavu zbog studentske revolucije, u Hrvatskoj slavlje. Plenkiju i Zoki uručena je posebna medalja koju Europska unija dodjeljuje najsretnijoj zemlji Europe. Ove godine ta je čast zapala nas, jer je Hrvatska na prvom mjestu najsretnijih zemalja. To je potvrđeno i danas kada se u zemlji slavi Praznik rada bez ijedne protestne šetnje. A i zašto bi je bilo? Hrvatski radnici nemaju zašto protestirati, nama je super. Plaće odlične, korupcije ni u tragovima, vlast poštena, mirovine visoke, stambena politika genijalna, zdravstvo fenomenalno, školstvo nikad bolje, zašto bi ovdje itko dizao buntovni glas kad nema razloga. Da je bolje, ne bi valjalo.

Petak 2. 5. 2025.



Dogodilo se ono što se moralo dogoditi. Budući dobitnik Nobelovih nagrada za mir i ekonomiji Donald Trump, dobio je nervni slom i povukao SAD iz posredovanja oko mira u Ukrajini. Donald je poludio jer glupi Zelenski ne želi predati Rusima sve što su osvojili, a ni Putinu se ne prekida rat sada kada ga je krenulo. Donald je zapovjedio Volodimiru i Vladimiru da izvole dati svoje prijedloge za okončanje rata. Prvi se s konstruktivnim prijedlogom javio Vladimir. Predložio je da se Ukrajina ukine i da se teritorij pripoji Rusiji, te da Ukrajinci konačno priznaju da su zapravo Rusi. Čeka se reakcija Volodimira. Donald je rekao da drži fige da se ovaj prijedlog usvoji i da mir nema alternativu.

