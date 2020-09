Josip Klemm i dalje slobodan: Četvrti put mu odgođen odlazak u zatvor

Josipu Klemmu, bivšem predsjedniku Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, izdržavanje kazne zatvora po četvrti put je odgođeno. Razlog je zdravstveno stanje, a ovaj put je odgođeno do 16. studenog 2020, potvrdio je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić za Telegram.

Podsjetimo, Klemm je pravomoćno osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog zlouporabe u gospodarskom poslovanju. No iako je pravomoćno osuđen, što je potvrdio i Vrhovni sud još 2017., odlazak u zatvor prvo mu je odgođen rješenjem suca izvršenja 14. listopada 2019. i to zbog ‘dovršavanju započetog posla zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta’ što je opcija koja je propisana Zakonom. Odgoda je vrijedila do 16. siječnja.

Osam dana prije toga Klemm je imao prometnu nesreću u Svetoj Nedelji nakon čega je završio u bolnici. Potom mu je rješenjem suca izvršenja od 5. veljače zbog zdravstvenih razloga početak izvršavanja kazne zatvora odgođen do 2. ožujka. Suci izvršenja, na temelju istog članka, potom su donijeli još dva rješenja o odgodi Klemmova odlaska u zatvor, i to 17. ožujka, kada mu je odlazak iza rešetaka prolongiran do 30. travnja, i 24. srpnja, kad je odgoda produljena do 16. studenoga ove godine.