Još nije kasno cijepiti se protiv gripe

Broj oboljelih od gripe povećava se pa je samo u prvom tjednu ove godine, do 8. siječnja, HZJZ zabilježio 3192 prijave oboljelih od te sezonske respiratorne bolesti, što je više od 40 posto od do sada ukupno 7322 prijava oboljelih od gripe. To su samo registrirani podaci dok je oboljelih znatno više, ali podaci jasno ukazuju da sezona gripe ide ka svom vrhuncu, a on se očekuje krajem siječnja i početkom veljače.

Kraken, kerber, grifon

– Gripa je u uzlaznom trendu i njezin se vrhunac očekuje u drugoj polovici siječnja. Broj oboljelih u prvom dijelu siječnja za sada je uobičajen za isti period ranijih sezona gripe. Dominantan je virus gripe A, u 98 posto slučajeva, ponajviše H1N1, a cirkulira nešto i varijante H3 te i tip B (Victoria) – rekla nam je dr. Irena Tabain, voditeljica Odjela za izravnu virološku dijagnostiku HZJZ-a.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iako je za najbolju zaštitu od gripe uputno cijepiti s prije početka njezine sezone, negdje u studenom, jer potrebno je oko dva tjedna nakon cijepljenja za stvaranje imunosnog odgovora na virus influence, ipak ima smisla i sada se cijepiti jer će sezona gripe potrajati sigurno do ožujka pa i dulje. Često se, naime, zaboravlja da cjepivo ne djeluje istog dana pa nije rijetko čuti da je netko obolio ubrzo nakon cijepljenja. Da, to je moguće jer cjepivo nije još počelo djelovati, već je za to potrebno oko dva tjedna. No kad dođe do vrhunca, on će potrajati i do tri tjedna, a nakon toga do smiraja sezone gripe treba isto onoliko koliko je trajao uzlazni period pa svatko može sam procijeniti za sebe hoće li se cijepiti ili riskirati.

HZJZ je od ovoga siječnja omogućio besplatno cijepljenje protiv gripe i osobama koje ne pripadaju rizičnim skupinama, znači koji nisu kronično bolesni, stariji od 65, trudnice itd. Svi koji se žele cijepiti protiv gripe mogu se javiti svom obiteljskom liječniku, a s djecom pedijatru, kako bi unaprijed dogovorili termin, poručuju iz HZJZ-a. Osiguranici koji nemaju svog liječnika mogu se javiti nadležnom Zavodu za javno zdravstvo, također telefonom, gdje se mogu informirati i o mogućnosti cijepljenja protiv gripe na punktovima za cijepljenje protiv COVID-a. U Zagrebu je to srijedom od 16 do 19 u Rockefellerovoj 12, gdje u Školi narodnog zdravlja Dr. Andrija Štampar cijepljenje protiv COVID-19 provodi HZJZ. Bez najave tamo se može cijepiti i protiv gripe.

Foto: /NEWSCOM

– Imunitet kod respiratornih infekcija je kratkotrajan, bilo da se stječe cijepljenjem ili prirodnim putem. To što ste imali gripu prošle godine ne znači da je nećete ponovno dobiti – podsjeća prof. Krunoslav Capak.

Sezona je svih respiratornih infekcija pa i koronavirusa. Osim uobičajenih "starih" koronavirusa koji izazivaju viroze, cirkulira i omikron koji izaziva COVID-19 i koji je dominantan već skoro godinu dana. Kraken je podvarijanta omikrona prevladala je u SAD-u i pa je odgovorna za 70 posto slučajeva oboljelih od COVID-19. U porastu je, a znanstvenici predviđaju da će izdominirati svugdje u svijetu. Međutim, važno je da, kako sada stvari stoje, ne izaziva većih zdravstvenih tegoba.

– Krakena za sada nema detektiranog u Hrvatskoj. Imamo nekoliko slučajeva XBB podvrste grifon, sedam slučajeva, te po jedan ili dva uzorka srodnih koronavirusa, dakle sporadično. Međutim, klinička slika je podjednaka – jučer nam je potvrdila dr. Tabain.

Djeca pod gripom i RSV-om

Iako još nije detektiran, ne znači da ga nema u populaciji.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Sada ga vrlo vjerojatno ima već i kod nas. Svi dosadašnji sojevi su se brzo proširili te se može očekivati da će se širiti i kraken – kazao je Capak, dodavši da su kraken i kerber podvarijante su BA.5 koronavirusa te da je do sada poznato oko 75 varijanti tog virusa.

U izraženije respiratorne bolesti spada i respiratorni sincicijski virus (RSV), no on je od prosinca u padu.

– Najviše problema uzrokuje kod djece koja su istodobno zaražena i gripom i sincicijskim virusom. Iako se bilježi postupni pad zaraženosti, RSV je posebno opasan kod male djece koja imaju uske bronhe jer ih taj virus začepljuje – kaže prof. Capak.

>> VIDEO: KBC Zagreb o istodobnoj transplantaciji srca i jetre